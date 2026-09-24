Глава одного из крупнейших госбанков РФ заявил о массовом бегстве капитала из-за страха национализации

Российские предприниматели массово опасаются введения внешнего управления и изъятия собственности государством под разными предлогами. Поэтому предприниматели отказываются от инвестиций в собственный бизнес и пытаются вывести капитал за пределы страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам главы банка ВТБ Андрея Костина, в бизнес-среде снова нарастает обеспокоенность по защите прав собственности. Костин отметил, что крупные предприниматели пытаются вкладывать средства не в основной бизнес, а выводить их в другие сферы со словами "это у нас все равно отнимут".

Несмотря на попытку назвать эти настроения преувеличенными, чиновник признал их реальность и призвал власти оберегать бизнес и осторожно относиться к практике конфискации.

Масштабы передела собственности в России

По подсчетам адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners, с начала полномасштабного вторжения в Украину в собственность государства, преимущественно по искам Генеральной прокуратуры РФ, перешли активы общей стоимостью 7,6 триллиона рублей (около 89 млрд долларов).

Этот процесс стал самым масштабным переделом имущества со времен приватизации 1990-х годов:

под национализацию попали московский аэропорт "Домодедово", золотодобывающая компания "Южуралзолото" и крупный агрохолдинг "Русагро";

в марте глава Генпрокуратуры РФ отчитался о передаче в госсобственность конфискованного имущества на 4 триллиона рублей (около 47 млрд долларов);

В сентябре Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление новосозданной структуре заводов концерна Nestle, сети гипермаркетов Auchan, логистических комплексов FM Logistics и Bati Logistics, а также сети строительных магазинов "Лемана О" (бывший Leroy Merlin).

Бегство капитала в оффшоры и Африку

На фоне рисков принудительного изъятия имущества для наполнения военного бюджета средства из РФ начали активно выводить даже самые богатые предприниматели, приближенные к Кремлю. По данным Bloomberg, капитал перечисляется на Кипр, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Саудовскую Аравию и страны Африки.

По данным Центробанка РФ, за первые семь месяцев отток капитала по финансовому счету составил 17 млрд долларов. Кроме того, за первое полугодие из страны из-за неидентифицированных теневых операций было выведено рекордные 13,6 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин разрешил отбирать у владельцев предприятия, подвергшихся ударам беспилотников. Президент России подписал указ, позволяющий изымать у частных собственников и передавать государству предприятия и объекты, попавшие под атаки дронов.