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Кличко об энергетической ситуации в Киеве: что ответил мэр Зеленскому

город ночь
Кличко призвал Зеленского к совместной работе из-за энергетического кризиса / Джемини

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на заявления президента Владимира Зеленского о недостаточной подготовке столицы к отопительному сезону и российским атакам на энергетическую инфраструктуру. Он подверг сомнению обоснованность обвинений в адрес городских властей и призвал центральную власть к конструктивному сотрудничеству.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует заявление мэра столицы.

В своем заявлении Кличко поинтересовался, какие решения на городском уровне, по словам президента, не были выполнены и привели к неподготовленности Киева к отопительному сезону и российским атакам на энергетику.

Он также напомнил, что столица начала отопительный сезон 16 октября, и задал вопрос, каким образом городские власти должны были предотвратить российскую спецоперацию против украинской энергетики.

Кличко задал вопрос

Отдельно мэр Киева поинтересовался, на каких совещаниях обсуждают подготовку столицы к отопительному сезону и меры реагирования на энергетические угрозы, если представителей городских властей на них не приглашают.

Кличко также обратил внимание на ситуацию с энергоснабжением в других регионах Украины, которые подвергаются постоянным российским атакам. По его словам, украинская энергосистема является единой и взаимосвязанной, поэтому последствия ударов по энергетической инфраструктуре ощущаются в разных частях страны.

"Когда ее разносят по всей стране, не может где-то сиять, а где-то Кличко все погасил", - заявил мэр.

Он также упомянул об энергетиках, которых, по его словам, полиция собирает на работу, отметив сложность работы специалистов, возобновляющих энергоснабжение.

О политическом давлении

Кличко назвал постоянные заявления центральной власти о том, что Киев якобы хуже всего подготовлен, манипуляциями и ложью.

По его мнению, попытки отстранить его от управления городом сопровождаются препятствиями для работы столичных властей и нехваткой помощи Киеву.

"Ибо в попытке избавиться от Кличко любым способом, создавая постоянные препятствия и не помогая столице, центральная власть фактически уничтожает Киев", — написал мэр.

Он также выразил поддержку энергетикам, коммунальщикам и другим специалистам, работающим под обстрелами и круглосуточно восстанавливающим поврежденную инфраструктуру, рискуя жизнью.

Кличко призвал власти прекратить поиск виновных

В конце заявления мэр призвал центральные власти отказаться от взаимных обвинений и сосредоточиться на совместной работе.

"Выстоять она может только совместными усилиями, совместной конструктивной работой власти всех уровней, слаженной работой всех структур и специалистов", - подчеркнул Кличко.

Он добавил, что оценивать действия властей и делать выводы можно будет позже, а сейчас приоритетом должна быть способность страны выстоять перед российскими атаками.

Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточили удары на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих передачу электроэнергии между регионами Украины. Именно повреждение этих объектов в значительной степени объясняет сложную ситуацию с электроснабжением в Киеве.

Автор:
Ольга Опенько

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