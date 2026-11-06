Кличко про енергетичну ситуацію в Києві: що заявив мер у відповідь Зеленському

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяви президента Володимира Зеленського про недостатню підготовку столиці до опалювального сезону та російських атак на енергетичну інфраструктуру. Він поставив під сумнів обґрунтованість звинувачень на адресу міської влади та закликав центральну владу до конструктивної співпраці.

Як пише Dilo, про це свідчить заява мера столиці.

У своїй заяві Кличко поцікавився, які саме рішення на міському рівні, за словами президента, не були виконані та призвели до непідготовленості Києва до опалювального сезону й російських атак на енергетику.

Він також нагадав, що столиця розпочала опалювальний сезон 16 жовтня, і поставив запитання, яким чином міська влада мала запобігти російській спецоперації проти української енергетики.

Кличко поставив запитання

Окремо мер Києва поцікавився, на яких нарадах обговорюють підготовку столиці до опалювального сезону та заходи реагування на енергетичні загрози, якщо представників міської влади на них не запрошують.

Кличко також звернув увагу на ситуацію з енергопостачанням в інших регіонах України, які зазнають постійних російських атак. За його словами, українська енергосистема є єдиною та взаємопов’язаною, тому наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі відчувають у різних частинах країни.

"Коли її розносять по всій країні, не може десь сяяти, а десь Кличко все погасив", — заявив мер.

Він також згадав про енергетиків, яких, за його словами, поліція збирає на роботу, наголосивши на складності роботи фахівців, які відновлюють енергопостачання.

Про політичний тиск

Кличко назвав постійні заяви центральної влади про те, що Київ нібито є найгірше підготовленим, маніпуляціями та брехнею.

На його думку, спроби усунути його від управління містом супроводжуються перешкодами для роботи столичної влади та браком допомоги Києву.

"Бо в намаганні позбутися Кличка в будь-який спосіб, створюючи постійні перешкоди і не допомагаючи столиці, центральна влада, фактично, нищить Київ", — написав мер.

Він також висловив підтримку енергетикам, комунальникам та іншим фахівцям, які працюють під обстрілами й цілодобово відновлюють пошкоджену інфраструктуру, ризикуючи життям.

Кличко закликав владу припинити пошук винних

Наприкінці заяви мер закликав центральну владу відмовитися від взаємних звинувачень і зосередитися на спільній роботі.

"Вистояти вона може тільки спільними зусиллями, спільною конструктивною роботою влади всіх рівнів, злагодженою роботою всіх структур і фахівців", — наголосив Кличко.

Він додав, що оцінювати дії влади та робити висновки можна буде пізніше, а зараз пріоритетом має бути здатність країни вистояти перед російськими атаками.

Раніше повідомлялось, що російські війська зосередили удари на високовольтних підстанціях, які забезпечують передачу електроенергії між регіонами України. Саме пошкодження цих об'єктів значною мірою пояснює складну ситуацію з електропостачанням у Києві.