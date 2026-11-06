Чому Київ залишається без світла: експерт пояснив головну проблему енергосистеми

Російські війська зосередили удари на високовольтних підстанціях, які забезпечують передачу електроенергії між регіонами України. Саме пошкодження цих об'єктів значною мірою пояснює складну ситуацію з електропостачанням у Києві.

Як пише Dilo, про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Чому в Києві виникли проблеми зі світлом

За словами експерта, головним чинником погіршення ситуації стали систематичні російські удари по високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго". Саме ці об'єкти забезпечують передачу електроенергії між областями, тому їх пошкодження створює серйозні обмеження для роботи енергосистеми.

Омельченко наголосив, що останніми тижнями під російськими атаками також опинилися теплоелектростанції (ТЕС), теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та підстанції, які забезпечують видачу потужності Хмельницької атомної електростанції. Через пошкодження інфраструктури енергоблоки АЕС були змушені знизити потужність.

Окрему загрозу становить збільшення інтенсивності повітряних атак. За оцінкою експерта, за останні два роки Росія наростила виробництво безпілотників більш ніж уп'ятеро. Крім того, цього року російські війська почали активніше застосовувати реактивні дрони, які складніше перехоплювати.

Українській протиповітряній обороні бракує засобів для знищення всіх повітряних цілей. Серед основних проблем Омельченко назвав нестачу протибалістичних ракет-перехоплювачів та необхідність додаткового часу для розробки засобів протидії реактивним безпілотникам.

На думку експерта, посилення атак на українську енергетику також має політичну мету. Кремль намагається використати вплив адміністрації президента США Дональда Трампа, щоб посилити тиск на Україну та домогтися територіальних поступок.

Чи може ситуація з електропостачанням погіршитися

Омельченко зазначив, що наразі неможливо однозначно спрогнозувати подальший розвиток ситуації. Багато залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та ефективності української ППО.

Водночас експерт вважає, що навіть за складного сценарію Україні вдасться уникнути критичного дефіциту електроенергії через руйнування генерувальних потужностей.

Зокрема, в енергосистемі залишатимуться дев'ять атомних енергоблоків загальною потужністю близько 8 ГВт. Додатково Україна зможе отримувати до 2,5 ГВт електроенергії з-за кордону. Ще близько 2 ГВт забезпечуватимуть об'єкти розподіленої генерації, а також потужності вітрової енергетики.

За оцінкою Омельченка, навіть у найгіршому випадку Україна зможе зберегти 75–80% необхідної потужності. Проте ключова проблема полягає не стільки у виробництві електроенергії, скільки в можливості передати її споживачам через пошкоджені підстанції.

Для покращення ситуації експерт пропонує посилити протиповітряний захист найважливіших енергетичних об'єктів. На його думку, передусім потрібно визначити 10–15 стратегічних підстанцій, від яких залежить передача електроенергії між регіонами, та зосередити навколо них додаткові засоби ППО.

Якими будуть відключення світла взимку

За прогнозом Омельченка, решту осені та зимовий період Україна, найімовірніше, проведе в умовах відключень електроенергії. Обмеження можуть бути подібними до тих, які споживачі вже спостерігають зараз.

Графіки відключень залежатимуть від наслідків російських атак. Якщо ворог завдаватиме нових ударів по енергетичній інфраструктурі, в окремих регіонах можуть запроваджувати аварійні відключення.

Експерт підкреслив, що Україна зіткнулася зі значно потужнішими повітряними атаками, ніж у попередні роки. Найбільше наслідки цього посилення відчуває саме енергетична інфраструктура.

Таким чином, стабільність електропостачання взимку залежатиме не лише від наявності генерації, а й від того, наскільки ефективно Україна зможе захистити ключові вузли передачі електроенергії.

Раніше повідомлялось, що через проблеми з водопостачанням під час відключень електроенергії уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу. Ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.