Світло зникло поза графіком: хто усуває аварію та коли чекати на електрику

Якщо електроенергія зникла поза графіком, причиною може бути пошкодження енергетичної інфраструктури, технічна аварія або негода. Енергетики спершу оцінюють стан мережі, за можливості перемикають споживачів на резервні лінії, а потім ремонтують і перевіряють обладнання. Відновлення може тривати від кількох годин до кількох днів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Міненерго.

Чому світло зникає поза графіком

Найчастіше причиною аварійних відключень стають пошкодження енергетичної інфраструктури та електростанцій унаслідок російських обстрілів. Водночас аварії можуть виникати через роботу електромереж в умовах підвищеного навантаження, технічні несправності або сильну негоду.

Після пошкодження обладнання автоматика відключає аварійну ділянку, щоб запобігти подальшим порушенням у роботі мережі. Далі диспетчери "Укренерго" та операторів систем розподілу оцінюють ситуацію й визначають, як відновити електропостачання.

Якщо це дозволяють технічні умови, споживачів підключають до інших ліній в обхід пошкодженої ділянки. У такому разі частина домогосподарств може отримати світло ще до завершення ремонту.

Однак масштабна аварія іноді створює дефіцит потужності або загрозу стабільності енергосистеми. Тоді диспетчери «Укренерго» можуть дати команду обленерго застосувати аварійні відключення. Вони можуть торкнутися й споживачів, чиї локальні електромережі не пошкоджені.

Як енергетики відновлюють електропостачання

Підготовка до ремонту починається паралельно з оцінюванням аварії. Якщо пошкодження спричинені бойовими діями, бригади можуть наближатися до місця події лише після відбою повітряної тривоги та дозволу відповідних служб.

Територію перевіряють військові й ДСНС. За потреби сапери проводять розмінування, а рятувальники розчищають завали та ліквідовують пожежі. До аварійно-відновлювальних робіт енергетики приступають після отримання дозволу.

Обсяг ремонту залежить від характеру пошкоджень. Іноді достатньо відновити пошкоджену лінію електропередачі. В інших випадках потрібно встановлювати нові опори, замінювати кабелі, ремонтувати або монтувати трансформатори та інше обладнання.

Навіть після завершення монтажу електропостачання не відновлюють миттєво. Фахівці перевіряють обладнання, щоб переконатися в його стабільній роботі та не допустити короткого замикання чи повторної аварії. Лише після перевірок подають напругу й поступово підключають споживачів.

Саме тому в сусідніх будинках електрика може з’явитися в різний час. Частину споживачів вдається заживити резервними лініями, тоді як для інших потрібно завершити ремонт пошкодженої ділянки.

Після масштабних пошкоджень електропостачання відновлюють поетапно, з урахуванням технічних можливостей мережі. Пріоритет мають об’єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, водоканали та теплопункти.

Скільки може тривати відновлення світла

Тривалість відключення залежить від масштабу пошкоджень, складності ремонтних робіт і безпекової ситуації. У разі локальної аварії електропостачання можуть відновити за кілька годин. Якщо пошкоджено важливе обладнання або ремонт ускладнений бойовими діями, роботи можуть тривати кілька днів чи довше.

Дізнатися причину відключення та перевірити інформацію про відновлення електропостачання можна на офіційному сайті, у соцмережах або через гарячу лінію свого обленерго.

Що робити, якщо світла немає лише у вашому будинку

Не кожне відключення пов’язане з аварією у високовольтних мережах або мережах обленерго.

Якщо електрика зникла лише у квартирі, причиною може бути спрацювання захисного вимикача в електрощитку — так званого автомата. Якщо ви не знаєте, як безпечно перевірити його стан, краще звернутися до кваліфікованого електрика.

Якщо світла немає в усьому під’їзді, але в інших частинах будинку електропостачання зберігається, проблема може бути у внутрішніх мережах будівлі. У такому разі варто звернутися до ОСББ, ЖЕКу або управляючої компанії.

Як захистити техніку під час відключень

Після зникнення електроенергії бажано від’єднати електроприлади від розеток, щоб захистити їх від можливих стрибків напруги під час відновлення живлення.

Коли світло повернеться, варто зачекати 10–15 хвилин і вмикати техніку поступово, по одному приладу. Це допоможе зменшити ризик пошкодження обладнання через нестабільну напругу.

Чому в Україні застосовують відключення світла

Російські обстріли пошкодили не лише об’єкти генерації, а й мережеву інфраструктуру. Через це в окремих частинах країни виникають обмеження на передавання електроенергії від виробників до споживачів. Навіть за наявності достатнього обсягу виробництва мережа не завжди може доставити електроенергію туди, де є попит.

Для балансування енергосистеми та зниження навантаження оператори можуть запроваджувати графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу, а також погодинні відключення для населення та інших категорій споживачів.

Серед причин вимушених обмежень електропостачання:

пошкодження енергетичних об’єктів унаслідок російських атак;

аварії в електричних мережах;

планові ремонтні роботи;

несприятливі погодні явища — грози, шторми, повені та інші стихійні явища.

Повернення відключень у частині регіонів саме по собі не означає, що в Україні відновився стабільний режим погодинних графіків. Характер і тривалість обмежень залежать від стану енергетичної інфраструктури та ситуації в мережах.