Чи витримають українські банки тривалу кризу: що показала оцінка стійкості

В Україні завершили оцінку стійкості банків. Її результати засвідчили, що установи, які формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу для продовження кредитування та збереження платоспроможності навіть за умов глибокої й тривалої кризи.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Водночас за результатами стрес-тестування для 11 із 26 банків встановили підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу. На ці установи припадає близько 10% активів банківського сектору.

Що показала оцінка якості активів банків

Оцінка якості активів підтвердила, що банки коректно визначають розмір кредитного ризику та формують відповідні пруденційні резерви.

Це означає, що перевірка не виявила підстав для суттєвого перегляду оцінки кредитних ризиків у банківському секторі.

Які результати показало стрес-тестування

За результатами стрес-тестування підвищені вимоги до достатності капіталу встановили для 11 із 26 перевірених банків. Сукупна частка їхніх активів становить близько 10% активів сектору.

Для трьох із цих банків, на які припадає 6% активів банківської системи, потреба в додатковому капіталі виникла лише за несприятливим сценарієм розвитку економічної ситуації.

Загалом результати оцінки свідчать, що банки, які формують основну частину активів сектору, мають достатній запас капіталу, аби продовжувати кредитувати економіку та залишатися платоспроможними навіть за умов значного погіршення макроекономічної ситуації.

До якого терміну банки мають виконати вимоги

За результатами оцінки стійкості банки повинні досягнути встановлених для них необхідних рівнів капіталу до початку 2027 року.

Надалі установи мають підтримувати ці показники до оприлюднення результатів наступної оцінки стійкості.

Таким чином, результати перевірки підтвердили загальну спроможність банківського сектору витримувати кризові сценарії. Водночас окремим установам необхідно посилити запас капіталу відповідно до визначених вимог.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році.