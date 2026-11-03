НБУ готує нову операцію з готівковою валютою: чи є дефіцит доларів в Україні

На початку листопада попит на іноземну валюту в Україні зріс на тлі збільшення бюджетних видатків і активніших купівель з боку населення. Водночас пропозиція валюти скоротилася через великі обсяги відшкодування ПДВ та наслідки російських обстрілів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

У Національному банку заявляють, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. Регулятор готовий за потреби проводити додаткові операції для підтримки стійкості гривні.

Чому зріс попит на валюту

За оцінкою НБУ, одним із чинників підвищеного попиту стало суттєве нарощування бюджетних видатків, зокрема на оборону та безпеку.

Також більше валюти купували фізичні особи. У Нацбанку пояснюють, що така активність традиційно спостерігається на початку місяця, зокрема через оновлення щомісячних лімітів на придбання іноземної валюти.

Водночас пропозиція валюти була обмежена кількома чинниками. Наприкінці жовтня відбулося значне відшкодування ПДВ, а російські обстріли стримали сезонне нарощування експорту. У результаті аграрні та металургійні підприємства продавали на ринку менше валютної виручки.

Частково пропозицію підтримували ситуативні продажі окремих компаній, однак вони не мали системного характеру. У періоди скорочення таких операцій гривня слабшала щодо долара США.

НБУ обміняв банкам $14 млн готівкою

Окремо регулятор пояснив розширення різниці між офіційним курсом гривні та курсами продажу валюти фінансовими установами.

Щоб з'ясувати причини такої динаміки, НБУ провів консультації з учасниками ринку. Крім того, 3 листопада регулятор організував операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для поповнення їхніх кас.

Нацбанк запропонував банкам по $100 млн та €100 млн. Водночас фактичний попит на долари становив лише $14 млн, а євро банки взагалі не купували. Усі заявки на обмін доларів НБУ задовольнив у повному обсязі.

За оцінкою регулятора, результати операцій підтвердили відсутність системних проблем із наявністю готівкової іноземної валюти у фінансовій системі. Тому економічних підстав для подальшого розширення різниці між офіційним і готівковим курсами немає.

НБУ планує повторити такі операції 4 листопада. Це має забезпечити достатній рівень готівкової валютної ліквідності банків і дати змогу задовольняти потреби населення.

Міжнародні резерви України перевищують $47 млрд

У Нацбанку наголошують, що динаміка офіційного курсу гривні визначається співвідношенням попиту та пропозиції валюти відповідно до режиму керованої гнучкості курсу.

Регулятор продовжує стежити за ситуацією та за потреби готовий вживати додаткових заходів для підтримки валютного ринку.

Одним із ресурсів для цього є міжнародні резерви. Станом на 1 жовтня 2026 року вони становили $47,1 млрд, а до кінця жовтня збільшилися. Для порівняння, на початку повномасштабного вторгнення резерви України були меншими за $30 млрд.

У НБУ запевняють, що нинішнього обсягу міжнародних резервів достатньо для виконання завдання зі збереження стійкості валютного ринку.

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує новий індикатор валютного ринку - довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Регулятор також оновив підходи до розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового й валютного ринків.