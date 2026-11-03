НБУ змінює валютні індикатори: як це вплине на угоди з євро

Національний банк України запроваджує новий індикатор валютного ринку — довідкове значення курсу гривні до євро станом на 12:00. Регулятор також оновив підходи до розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового й валютного ринків.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Зміни мають підвищити прозорість, надійність і репрезентативність ринкових індикаторів, а також наблизити практику регулятора до міжнародних підходів і принципів IOSCO.

Новий довідковий курс гривні до євро

Новий бенчмарк відображатиме курс гривні до євро станом на 12:00. Його розраховуватимуть на основі довідкового курсу гривні до долара США на цей час і середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX долара США до євро на спотовому ринку.

Для розрахунку використовуватимуть котирування за період із 10:30 до 12:00 за київським часом.

Індикатор розробили на запит учасників ринку. Він може стати орієнтиром для визначення курсів в угодах між банками та клієнтами, які здійснюються в євро.

Також новий бенчмарк має спростити укладання форвардних угод в євро та допомогти учасникам ринку оперативніше проводити розрахунки за ними.

Як зміниться розрахунок валютних курсів

НБУ оновив методику розрахунку офіційних курсів гривні до іноземних валют, крім долара США, а також до спеціальних прав запозичення (СПЗ) і облікових цін банківських металів.

Оновлений підхід передбачає використання офіційного курсу гривні до долара США та середнього значення щопівгодинних котирувань BFIX за визначений проміжок часу — з 10:30 до 15:00 за київським часом.

НБУ публікуватиме більше даних про валютні угоди

Регулятор також запроваджує щоденне оприлюднення додаткової інформації про угоди, які використовуються для розрахунку офіційного та довідкового курсів гривні до долара США.

Зокрема, публікуватимуть:

кількість та обсяг угод базового ряду;

мінімальне та максимальне значення курсів за цими угодами;

тип розрахунку індикатора — за звичайних або особливих умов.

Окремі зміни стосуються Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA). НБУ щодня оприлюднюватиме кількість і обсяг угод, використаних для його розрахунку, мінімальне та максимальне значення ставок, а також тип розрахунку — за звичайних або особливих умов.

Коли набудуть чинності зміни

Оновлене положення затверджене постановою Правління НБУ від 2 листопада 2026 року №125.

Основні зміни набирають чинності 4 листопада 2026 року. Водночас норми щодо щоденної публікації додаткової інформації про валютні угоди почнуть діяти з 1 лютого 2027 року.

Нагадаємо, з січня 2027 року в Україні змінюються правила продажу банків-банкрутів. ФГВФО зможе одночасно використовувати кілька способів врегулювання одного банку, залучати кількох інвесторів та повторно проводити відкриті конкурси. Попередньо кваліфіковані інвестори також отримають більше часу для ознайомлення з інформацією про банк перед ухваленням рішення щодо його придбання.