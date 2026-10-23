Банки-банкрути продаватимуть кільком інвесторам: що зміниться з 2027 року

З 3 січня 2027 року в Україні розширяться можливості для виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зможе одночасно застосовувати кілька способів врегулювання та залучати до одного банку декількох інвесторів, що має збільшити кількість угод із передачі активів і зобов'язань замість звичайної ліквідації.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФГВФО.

Нові правила передбачені законом №4962-IX.

Наразі, крім ліквідації, Фонд може продати банк повністю, створити перехідний банк або передати його активи та зобов'язання іншій фінустанові за механізмом P&A (Purchase and Assumption).

З 2027 року ці інструменти можна буде комбінувати.

Наприклад, частину активів і зобов'язань неплатоспроможного банку зможуть передати одному приймаючому банку, а акції самого банку — продати іншому інвестору.

Банки зможуть швидше нарощувати клієнтську базу

У ФГВФО очікують, що новий механізм дозволить частіше застосовувати P&A замість повної ліквідації банку.

Для працюючих банків це може стати способом швидко збільшити обсяг активів та клієнтську базу через прийняття частини бізнесу неплатоспроможної установи.

Інвестори, своєю чергою, отримають більше варіантів входу на український банківський ринок.

Розширення конкуренції між потенційними покупцями має також створити кращі умови для вкладників та інших кредиторів проблемних банків.

Що ще зміниться

Новий закон дозволяє повторно проводити відкриті конкурси на врегулювання банків.

Попередньо кваліфіковані інвестори отримають більше часу для ознайомлення з інформацією про фінустанову перед ухваленням рішення про її купівлю.

Також усуваються частина перешкод для застосування механізму bail-in — припинення або конвертації зобов'язань перед акціонерами та пов'язаними з банком особами в акції банку, якщо є інвестор, зацікавлений у його придбанні.

У Фонді розраховують, що нові правила дозволять збільшити кількість угод, за яких життєздатні активи та клієнтські зобов'язання неплатоспроможних банків переходять до інших учасників ринку, замість тривалої процедури ліквідації.

Нагадаємо, раніше ФГВФО оновив умови конкурсів з виведення з ринку "Мотор-Банку" та "Першого інвестиційного банку". Фонд шукав інвесторів для застосування інших механізмів, ніж звичайна ліквідація.