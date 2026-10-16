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Понад 21 млн грн: Фонд гарантування підбив підсумки виплат за дев’ять місяців

Гривні
У вересні 2026 року виплачено майже 400 тисяч гривень / Depositphotos

Протягом січня – вересня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 21,3 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФГВФО.

Зокрема, у вересні вкладникам було виплачено понад 395,6 тис. грн.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування досягла 105,1 млрд грн.

Гроші отримали всі, хто звернувся по виплати — це понад 2 млн осіб, або 96,1% від загальної кількості вкладників банків, що перебувають у процедурі ліквідації.

З початку повномасштабного вторгнення Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

У ФГВФО наголошують, що виплати здійснюються виключно за рахунок власних ресурсів установи. Станом на 30 вересня 2026 року обсяг коштів Фонду становив 58,9 млрд грн.

Нагадаємо, у серпні 2026 року банки, які перебувають у ліквідації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, спрямували на погашення вимог кредиторів понад 269 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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