Гранти на модернізацію та вихід на ринки ЄС: Швейцарія запускає програму для бізнесу України

Упродовж п'яти років в межах програми CORE Швейцарія інвестуватує 30 млн швейцарських франків (32 810 190 євро) у розвиток приватного сектору, створення робочих місць та інтеграцію українських підприємств до ринку ЄС.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Програму "CORE: Конкурентоспроможність для відновлення України 2026-2031" представили у Києві 4 листопада. Її реалізацією займаються консорціум Helvetas і NIRAS у співпраці з Міжнародною організацією праці (МОП).

На що спрямують фінансування

Програма передбачає чотири напрями роботи.

Перший — співпраця з державними та регіональними органами влади: планують удосконалювати правила ведення бізнесу, впроваджувати урядові стратегії та розвивати діалог між владою і підприємцями.

Другий напрям охоплює підтримку окремих секторів економіки, бізнес-асоціацій, кластерів та агенцій регіонального розвитку. Мета — допомогти українським виробникам конкурувати на внутрішньому ринку та виходити на ринки ЄС і інших країн.

Третій напрям передбачає коінвестиційні гранти для малих і середніх підприємств. Їх зможуть спрямувати на модернізацію виробництва.

Четвертий компонент реалізує МОП. Він охоплює розвиток професійних навичок працівників, безпеку праці, вдосконалення трудової політики та управління підприємствами.

Окремо діятиме "Вікно стратегічних консультацій". Воно надаватиме українському уряду доступ до експертів, а підприємствам, бізнес-асоціаціям і державним установам — допомогу міжнародних, зокрема швейцарських, фахівців.

За словами заступника міністра економіки та довкілля Олександра Циборта, серед пріоритетів уряду — зниження інвестиційних ризиків, усунення регуляторних бар'єрів, узгодження українських правил із вимогами ЄС та збільшення доданої вартості, яку створюють в Україні.

Хто отримає гроші

Проєкти в межах програми розроблятимуть і реалізовуватимуть українські організації та підприємства. Вони отримуватимуть більшу частину фінансування у формі грантів. Пріоритети визначатимуть за участю представників уряду, регіонів, галузевих об'єднань і бізнесу.

Програма CORE є частиною довгострокової підтримки України з боку Швейцарії. До 2036 року країна планує виділити на допомогу Україні 5 млрд швейцарських франків, зокрема 1,5 млрд — у 2025–2028 роках.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія спрямує 135 млн швейцарських франків на реалізацію восьми нових проєктів в Україні. Фінансування охопить енергетику, громадський транспорт та водне господарство, а до реалізації ініціатив залучать швейцарські компанії, які працюють в Україні.