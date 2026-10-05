Швейцарія спрямує 135 млн франків на відновлення та стійкість України

Швейцарія спрямує 135 млн швейцарських франків на реалізацію восьми нових проєктів в Україні. Фінансування охопить енергетику, громадський транспорт та водне господарство, а до реалізації ініціатив залучать швейцарські компанії, які працюють в Україні.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Нові проєкти охоплюють три ключові для відновлення України сфери - енергетику, громадський транспорт і водне господарство.

Ініціативи обирали на конкурсній основі серед швейцарських компаній, які мають філії або представництва в Україні. Передбачається, що проєкти реалізовуватимуть безпосередньо на місцях, щоб відповідати актуальним потребам українських громад.

Що отримають Україна та громади

Очікується, що в межах проєктів Україна отримає сучасне швейцарське обладнання, технології та експертну підтримку.

Водночас програма має не лише допомогти з відновленням інфраструктури, а й забезпечити довгостроковий економічний ефект. Зокрема, йдеться про збереження та створення робочих місць, підготовку українських фахівців і передачу їм швейцарського досвіду.

Це передбачає проведення цільового навчання та практичну співпрацю між українськими та швейцарськими компаніями.

"Для України важливий такий формат партнерства, коли міжнародна підтримка поєднується з інвестиціями приватного сектору, сучасними технологіями та експертизою. Такі проєкти допомагають не лише відновлювати критичну інфраструктуру, а й створювати робочі місця, розвивати громади та посилювати економічну спроможність країни", - зазначив заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін.

Швейцарський бізнес отримає можливості для розширення в Україні

Участь у програмі створює можливості і для швейцарських компаній. Зокрема, реалізація проєктів має сприяти зміцненню чинних партнерств та розширенню присутності бізнесу на українському ринку.

У межах конкурсного відбору компанії могли подавати проєкти вартістю від 3 млн до 30 млн швейцарських франків.

Однією з обов'язкових умов було співфінансування. Компанії-переможці мають покрити власними коштами щонайменше 10% вартості проєкту.

Як обирали проєкти

Заявки оцінювали за критеріями, погодженими Україною та Швейцарією. Серед них - актуальність проєкту, очікуваний вплив, технічна доцільність, рівень ризиків та ефективність використання коштів.

Також враховували, наскільки проєкти передбачають використання швейцарських технологій та експертизи.

Остаточний перелік із восьми проєктів сформували спільно з урядом України. Під час відбору враховували актуальні потреби держави та українських громад.

Таким чином, нове фінансування має одночасно підтримати відновлення критично важливої інфраструктури, посилити стійкість українських громад та поглибити економічну співпрацю між Україною і Швейцарією.

Нагадаємо, раніше Швейцарія вже передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.