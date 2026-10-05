Швейцария направит 135 млн франков на восстановление и устойчивость Украины

Швейцария направит 135 млн швейцарских франков на реализацию восьми новых проектов в Украине. Финансирование охватит энергетику, общественный транспорт и водное хозяйство, а к реализации инициатив привлекут работающие в Украине швейцарские компании.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Новые проекты охватывают три ключевых для восстановления Украины сферы – энергетику, общественный транспорт и водное хозяйство.

Инициативы выбирали на конкурсной основе среди швейцарских компаний, имеющих филиалы или представительства в Украине. Предполагается, что проекты будут реализовываться непосредственно на местах, чтобы отвечать актуальным потребностям украинских общин.

Что получат Украина и общины

Ожидается, что в рамках проектов Украина получит современное швейцарское оборудование, технологии и экспертную поддержку.

В то же время, программа должна не только помочь с восстановлением инфраструктуры, но и обеспечить долгосрочный экономический эффект. В частности, речь идет о бережении и создании рабочих мест, подготовке украинских специалистов и передаче им швейцарского опыта .

Это предполагает проведение целевого обучения и практическое сотрудничество между украинскими и швейцарскими компаниями.

"Для Украины важен такой формат партнерства, когда международная поддержка сочетается с инвестициями частного сектора, современными технологиями и экспертизой. Такие проекты помогают не только восстанавливать критическую инфраструктуру, но и создавать рабочие места, развивать общины и усиливать экономическую состоятельность страны", - отметил замминистра экономики.

Швейцарский бизнес получит возможности для расширения в Украине

Участие в программе создает возможности и для швейцарских компаний. В частности, реализация проектов должна способствовать укреплению действующих партнерств и расширению присутствия бизнеса на украинском рынке.

В рамках конкурсного отбора компании могли представлять проекты стоимостью от 3 млн до 30 млн швейцарских франков.

Одним из обязательных условий было софинансирование. Компании-победители должны покрыть собственными средствами не менее 10% стоимости проекта.

Как выбирали проекты

Заявки оценивали по критериям, согласованным Украиной и Швейцарией. Среди них – актуальность проекта, ожидаемое влияние, техническая целесообразность, уровень рисков и эффективность использования средств.

Также учитывалось, насколько проекты предполагают использование швейцарских технологий и экспертизы.

Окончательный перечень из восьми проектов сформирован совместно с правительством Украины. При отборе учитывались актуальные потребности государства и украинских общин.

Таким образом новое финансирование должно одновременно поддержать восстановление критически важной инфраструктуры, усилить устойчивость украинских общин и углубить экономическое сотрудничество между Украиной и Швейцарией.

Ранее Швейцария уже передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.