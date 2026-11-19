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Кабмин направил дополнительные 81,4 млрд грн на нужды Минобороны: как распределят средства
19 ноября на заседании правительства был принят ряд решений, главным из которых стало выделение дополнительных 81,4 млрд грн на нужды Министерства обороны.
Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
По его словам, более 90% этих средств пойдут на выплаты военнослужащим.
"Обеспечиваем своевременное финансирование и стабильные выплаты военным, выполняющим боевые задания", - прокомментировал Корецкий .
По данным Министерства финансов, из указанной суммы 74 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих. Из них 72,6 млрд грн получит Минобороны для Вооруженных Сил, а 1,4 млрд грн – Государственная специальная служба транспорта.
7,4 млрд грн направят на закупку горючего для потребностей ВСУ.
В ведомстве отметили, что принятое решение не нуждается в дополнительных средствах: перераспределение осуществляется в пределах расходов общего фонда, утвержденных в госбюджете на 2026 год.
Напомним, в сентябре Кабинет Министров Украины перераспределил 33,6 миллиарда гривен из оборонного резерва на своевременное финансирование сентябрьских выплат украинским защитникам и членам их семей.
Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .