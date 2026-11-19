19 ноября на заседании правительства был принят ряд решений, главным из которых стало выделение дополнительных 81,4 млрд грн на нужды Министерства обороны.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, более 90% этих средств пойдут на выплаты военнослужащим.

"Обеспечиваем своевременное финансирование и стабильные выплаты военным, выполняющим боевые задания", - прокомментировал Корецкий .

По данным Министерства финансов, из указанной суммы 74 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих. Из них 72,6 млрд грн получит Минобороны для Вооруженных Сил, а 1,4 млрд грн – Государственная специальная служба транспорта.

7,4 млрд грн направят на закупку горючего для потребностей ВСУ.

В ведомстве отметили, что принятое решение не нуждается в дополнительных средствах: перераспределение осуществляется в пределах расходов общего фонда, утвержденных в госбюджете на 2026 год.

Напомним, в сентябре Кабинет Министров Украины перераспределил 33,6 миллиарда гривен из оборонного резерва на своевременное финансирование сентябрьских выплат украинским защитникам и членам их семей.

Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий, что военный сбор будет идти исключительно на денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины .