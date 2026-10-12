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Дополнительные средства на технику и зарплаты военным: парламент принял законопроект

Деньги
Дополнительные средства на технику и зарплаты военным: парламент принял законопроект

Верховная Рада приняла в основу законопроект №15400 о выделении дополнительных средств на первоочередные нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт ВРУ.

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

Куда пойдут поступления

Документ предусматривает, что с 1 августа 2026 года до конца года, в котором будет отменено военное положение, средства от оформления и выдачи документов в сфере государственного экспортного контроля товаров военного и двойного назначения будут поступать в специальный фонд государственного бюджета, а не в общий фонд местных бюджетов.

Эти средства будут направляться Министерству обороны:

  • 50% - на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники;
  • 50% - на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство направило 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и их семьям. Кабинет Министров Украины перераспределил 33,6 миллиарда гривен из оборонного резерва на своевременное финансирование сентябрьских выплат украинским защитникам и членам их семей.

Автор:
Максим Кольц

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