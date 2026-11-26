Мобильное приложение "Куб" от Группы "Нафтогаз" привлекло уже 5 миллионов украинских домохозяйств. Именно столько лицевых счетов зарегистрировали пользователи менее чем за год работы сервиса.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что платформа уже вышла за пределы чисто газовых вопросов и расширила список услуг и географию покрытия. Кроме передачи показаний или оплаты за газ украинцы могут рассчитаться в приложении за электроэнергию.

Для обитателей ряда областных центров действует расширенный функционал. Они могут подвязать к своему профилю все коммунальные услуги по конкретному адресу и оплачивать их одним общим платежом без взимания комиссии.

"Мы развиваем Куб как единую платформу для оплаты коммунальных услуг. Пять миллионов домов меньше чем за год уже присоединились к приложению и активно пользуются им. Мы будем и дальше расширять перечень услуг и городов, формируя удобный сервис для миллионов украинцев", - отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины2" Сергей Федоренко.

Кроме платежных функций, в приложении заработала партнерская программа лояльности. Пользователям стали доступны специальные предложения и бонусы от компаний-партнеров.

Напомним, в декабре 2025 года для украинских семей, являющихся клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", запустили мобильное приложение "Куб". Пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле и отслеживать потребление газа через дашборд.