Передача показаний и оплата за газ в одном месте: "Нефтегаз Украины" запустил приложение

Для украинских семей, являющихся клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", запустили мобильное приложение "Куб". Пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле и отслеживать потребление газа через дашборд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Эта инновация позволит украинцам быстрее решать все вопросы, связанные с газоснабжением.

Ключевые функции приложения "Куб"

Новый цифровой сервис "Куб" объединяет ключевые функции в одном профиле, обеспечивая максимальное удобство:

возможность передавать показания газового счетчика и платить платежки за потребленный газ и доставку в одном месте;

пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле;

отслеживание потребления газа через удобный дашборд, что помогает планировать расходы и экономить;

получение полезных советов по экономии, а также автоматических напоминаний о передаче показаний и необходимости оплаты за газ.

Как загрузить приложение

Сейчас приложение "Куб" находится в режиме усовершенствования. Компания просит пользователей, которые видят ошибки или имеют идеи для улучшения, отправлять отзывы через кнопку "Оставить отзыв" в профиле приложения.

Загрузить новое приложение можно в App Store или Google Play .

Тарифы на газ

В "Нефтегазе Украины" отметить, что пользование мобильным приложением "Куб" не изменяет условия газоснабжения для клиентов ГК "Нефтегаз Украины". Как и раньше, тариф на газ для украинских домохозяйств остается неизменным – 7,96 грн за кубометр – до 30 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что с декабря 2025 года на газовом рынке для населения произойдут два ключевых изменения: месячные тарифы снизятся, а один из поставщиков ООО "Энерджи Трейд Групп" прекратит свою деятельность.