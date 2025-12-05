Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Передача показаний и оплата за газ в одном месте: "Нефтегаз Украины" запустил приложение

газ, газовая плита
"Нефтегаз Украины" запустил приложение "Куб" / Depositphotos

Для украинских семей, являющихся клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", запустили мобильное приложение "Куб". Пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле и отслеживать потребление газа через дашборд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Эта инновация позволит украинцам быстрее решать все вопросы, связанные с газоснабжением.

Ключевые функции приложения "Куб"

Новый цифровой сервис "Куб" объединяет ключевые функции в одном профиле, обеспечивая максимальное удобство:

  • возможность передавать показания газового счетчика и платить платежки за потребленный газ и доставку в одном месте;
  • пользователи могут управлять несколькими лицевыми счетами в одном профиле;
  • отслеживание потребления газа через удобный дашборд, что помогает планировать расходы и экономить;
  • получение полезных советов по экономии, а также автоматических напоминаний о передаче показаний и необходимости оплаты за газ.

Как загрузить приложение

Сейчас приложение "Куб" находится в режиме усовершенствования. Компания просит пользователей, которые видят ошибки или имеют идеи для улучшения, отправлять отзывы через кнопку "Оставить отзыв" в профиле приложения.

Загрузить новое приложение можно в App Store или Google Play .

Тарифы на газ

В "Нефтегазе Украины" отметить, что пользование мобильным приложением "Куб" не изменяет условия газоснабжения для клиентов ГК "Нефтегаз Украины". Как и раньше, тариф на газ для украинских домохозяйств остается неизменным – 7,96 грн за кубометр – до 30 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что с декабря 2025 года на газовом рынке для населения произойдут два ключевых изменения: месячные тарифы снизятся, а один из поставщиков ООО "Энерджи Трейд Групп" прекратит свою деятельность.

Автор:
Татьяна Ковальчук