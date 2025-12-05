- Категорія
Передача показань та оплата за газ в одному місці: "Нафтогаз України" запустив застосунок
Для українських родин, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", запустили мобільний застосунок "Куб". Користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками в одному профілі та відстежувати споживання газу через дашборд.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.
Ця інновація дозволить українцям швидше вирішувати всі питання, пов'язані з газопостачанням.
Ключові функції застосунку "Куб"
Новий цифровий сервіс "Куб" об'єднує ключові функції в одному профілі, забезпечуючи максимальну зручність:
- можливість передавати показання газового лічильника та оплачувати платіжки за спожитий газ і доставку в одному місці;
- користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками в одному профілі;
- відстеження споживання газу через зручний дашборд, що допомагає планувати витрати та економити;
- отримання корисних порад з економії, а також автоматичних нагадувань про передачу показань і необхідність оплати за газ.
Як завантажити застосунок
Зараз застосунок "Куб" перебуває у режимі вдосконалення. Компанія просить користувачів, які бачать помилки або мають ідеї для покращення, надсилати відгуки через кнопку "Залишити відгук" у профілі застосунку.
Завантажити новий застосунок можна в App Store або Google Play.
Тарифи на газ
В "Нафтогазі України" зазначити, що користування мобільним застосунком "Куб" не змінює умови газопостачання для клієнтів ГК "Нафтогаз України". Як і раніше, тариф на газ для українських домогосподарств залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр — до 30 квітня 2026 року.
Раніше повідомлялося, що з грудня 2025 року на газовому ринку для населення відбудуться дві ключові зміни: місячні тарифи знизяться, а один із постачальників, ТОВ “Енерджі Трейд Груп”, припинить свою діяльність.