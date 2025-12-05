Запланована подія 2

Передача показань та оплата за газ в одному місці: "Нафтогаз України" запустив застосунок

газ, газова плита
"Нафтогаз України" запустив застосунок "Куб" / Depositphotos

Для українських родин, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", запустили мобільний застосунок "Куб". Користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками в одному профілі та відстежувати споживання газу через дашборд.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Ця інновація дозволить українцям швидше вирішувати всі питання, пов'язані з газопостачанням.

Ключові функції застосунку "Куб"

Новий цифровий сервіс "Куб" об'єднує ключові функції в одному профілі, забезпечуючи максимальну зручність:

  • можливість передавати показання газового лічильника та оплачувати платіжки за спожитий газ і доставку в одному місці; 
  • користувачі можуть керувати кількома особовими рахунками в одному профілі; 
  • відстеження споживання газу через зручний дашборд, що допомагає планувати витрати та економити; 
  • отримання корисних порад з економії, а також автоматичних нагадувань про передачу показань і необхідність оплати за газ.

Як завантажити застосунок

Зараз застосунок "Куб" перебуває у режимі вдосконалення. Компанія просить користувачів, які бачать помилки або мають ідеї для покращення, надсилати відгуки через кнопку "Залишити відгук" у профілі застосунку.

Завантажити новий застосунок можна в App Store або Google Play.

Тарифи на газ

В "Нафтогазі України" зазначити, що користування мобільним застосунком "Куб" не змінює умови газопостачання для клієнтів ГК "Нафтогаз України". Як і раніше, тариф на газ для українських домогосподарств залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр — до 30 квітня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що з грудня 2025 року на газовому ринку для населення відбудуться дві ключові зміни: місячні тарифи знизяться, а один із постачальників, ТОВ “Енерджі Трейд Груп”, припинить свою діяльність.

Автор:
Тетяна Ковальчук