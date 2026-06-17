"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Київ - Львів

“Укрзалізниця” призначила додатковий швидкісний поїзд №743/744 сполученням Київ - Львів - Київ на 23 та 24 червня. Рішення ухвалили через високий попит на найпопулярніший залізничний маршрут країни, яким лише за минулий тиждень скористалися понад 21 тисяча пасажирів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

УЗ запускає додатковий поїзд

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд №743/744 сполученням Київ - Львів - Київ на 23 та 24 червня. Рішення ухвалили через високий попит на цей напрямок, який залишається найпопулярнішим серед пасажирів.

За даними перевізника, лише протягом минулого тижня маршрутом Київ - Львів та у зворотному напрямку скористалися близько 21 тисячі пасажирів. Для задоволення зростаючого попиту та збільшення кількості доступних місць на рейсах "Укрзалізниця" додала ще один поїзд.

Перевезення здійснюватиме швидкісний поїзд Інтерсіті+, час у дорозі становитиме близько шести годин. Наразі це найшвидший залізничний спосіб дістатися між Києвом і Львовом.

В "Укрзалізниці" зазначають, що постійно аналізують попит на найбільш завантажені маршрути та шукають можливості для збільшення кількості місць. Це дозволяє більшій кількості пасажирів здійснювати ділові поїздки, подорожувати у відпустку або відвідувати рідних і друзів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.