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"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд Киев – Львов

Укрзализныця
УЗ увеличивает количество рейсов между Киевом и Львовом / Укрзалізниця

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд №743/744 сообщением Киев – Львов – Киев на 23 и 24 июня. Решение было принято из-за высокого спроса на самый популярный железнодорожный маршрут страны, которым только за прошлую неделю воспользовались более 21 тысячи пассажиров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

УЗ запускает дополнительный поезд

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд №743/744 сообщением Киев – Львов – Киев на 23 и 24 июня. Решение было принято из-за высокого спроса на это направление, которое остается самым популярным среди пассажиров.

По данным перевозчика, только в течение прошлой недели по маршруту Киев - Львов и в обратном направлении воспользовались около 21 тысячи пассажиров. Для удовлетворения растущего спроса и увеличения количества доступных мест на рейсах "Укрзализныця" добавила еще один поезд.

Перевозка будет совершать скоростной поезд Интерсити+, время в пути составит около шести часов. Теперь это самый быстрый железнодорожный способ добраться между Киевом и Львовом.

В "Укрзализныце" отмечают, что постоянно анализируют спрос на наиболее загруженные маршруты и ищут возможности для увеличения количества мест. Это позволяет большему количеству пассажиров совершать деловые поездки, путешествовать в отпуск или посещать родных и друзей.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Автор:
Ольга Опенько