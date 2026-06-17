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"Укрзализныця" вернула прямой поезд между Днепром и Харьковом: расписание движения

Укрзализныця
Укрзализныця запускает новый поезд Днепр — Харьков / Укрзалізниця

"Укрзализныця" возвращает прямое региональное сообщение между Днепром и Харьковом в обновленном формате.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Начиная с 19 июня 2026 года, на маршрут выходит новый региональный рейс №854/853 Днепр – Харьков – Днепр.

Время в пути между областными центрами будет около четырех часов, что позволит пассажирам добраться до места назначения, решить дела и вернуться назад в тот же день.

Расписание движения

Поезда будут курсировать по следующему графику:

  • №854 Днепр — Харьков: отправление из Днепра в 08:17, прибытие в Харьков — в 12:29 .
  • №853 Харьков — Днепр: отправление из Харькова в 15:30, прибытие в Днепр — в 19:41 .

Схема маршрута

На пути следования поезда предусмотрено шесть ключевых остановок: Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Златополь, Мерефа и концевая станция Харьков.

Продажа проездных документов уже открыта. Билеты на оба направления доступны для бронирования в официальном мобильном приложении "Укрзализныци" в разделе "Дальні".

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.

Автор:
Татьяна Бессараб