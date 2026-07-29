Киевская фабрика "Рошен" сможет заключить сделки на 5 млрд грн: решение акционеров

Акционеры ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" во время годового общего собрания предоставили предварительное согласие на заключение значительных сделок с предельной совокупной стоимостью до 5 млрд грн сроком на один год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету компании за первое полугодие 2026 г. в системе раскрытия информации НКЦБФР, согласие распространяется на сделки, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью общества. Это касается, в частности, договоров купли-продажи, выполнения работ и услуг, если их стоимость превышает 25% стоимости активов компании по данным последней годовой финансовой отчетности.

Также акционеры уполномочили генерального директора в течение года с даты проведения собрания совершать от имени общества все необходимые действия по заключению этих соглашений в соответствии с законодательством и уставом.

Корпорация Roshen в 2025 году заняла 27 место среди крупнейших мировых производителей кондитерских изделий с общим объемом производства около 300 тыс. тонн продукции в год.

В ее состав входят Киевская, Кременчугская, две винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе, а также Клайпедская кондитерская фабрика в Литве и Bonbonetti Choco в Венгрии. Производственная деятельность Липецкой фабрики (РФ) остановлена с 1 апреля 2017 года.

Напомним, ранее в этом году сообщалось, что украинская кондитерская корпорация Roshen начинает экспансию на рынок Великобритании. Компания оценивает потенциал британского рынка сладостей более чем в 5 млрд фунтов стерлингов и уже начала переговоры с местными торговыми сетями.