Российская ракета полностью разрушила бывший офис Roshen в Киеве

При массированном обстреле столицы российские войска полностью разрушили старое здание офиса завода Roshen. В общей сложности во время этой брутальной атаки враг выпустил по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Киева 68 ракет, значительная часть из которых были баллистическими.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, в течение одного часа по старому офису завода Roshen выпустили четыре баллистических ракеты. Они попали точно в центр здания, в результате чего оно потерпело полное разрушение. Главное, что на месте не было людей, и никто не пострадал. Порошенко подчеркнул, что враг цинично целил именно в жилые дома и гражданские объекты, чтобы нанести наибольшие разрушения.

Усиление ПВО и противодействие российским дронам-разведчикам

Порошенко напомнил, что укрепление противовоздушной обороны является ключевым приоритетом для спасения жизней, отметив, что еще в 2014 году систему ПВО Киева восстанавливали за его счет. Пока защита украинских городов требует еще большего усиления.

Он обратил внимание, что перед ударами баллистических ракет обычно работают российские разведывательные дроны, которые корректируют огонь, уточняют координаты объектов и конкретное время атаки. Для борьбы с ними и заземления "шахедов" используются отечественные комплексы противодействия технической разведке "Ай-Петри".

Именно очередную партию этих комплексов сегодня передали военным Вооруженных Сил, ТрО и Нацгвардии, выполняющих задачи по противовоздушной обороне и прикрывающие небо над Киевом.

Напомним, ранее Россия разрушила крупнейший склад готовой продукции Roshen. Ущерб мог достигнуть более $20 млн. В результате российской атаки в ночь на 7 февраля поврежден логистический центр кондитерской фабрики Roshen в Яготине Киевской области.