Російська ракета повністю зруйнувала колишній офіс Roshen у Києві

Під час масованого обстрілу столиці російські війська повністю зруйнували стару будівлю офісу заводу Roshen. Загалом під час цієї брутальної атаки ворог випустив по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі Києва 68 ракет, значна частина з яких були балістичними.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву п'ятого президента України Петра Порошенка.

За його словами, протягом однієї години по старому офісу заводу Roshen випустили чотири балістичні ракети. Вони поцілили точно в центр будівлі, внаслідок чого вона зазнала повного руйнування. Головне, що на місці не було людей і ніхто не постраждав. Порошенко підкреслив, що ворог цинічно цілив саме в житлові будинки та цивільні об'єкти, аби завдати найбільших руйнувань.

Посилення ППО та протидія російським дронам-розвідникам

Порошенко нагадав, що зміцнення протиповітряної оборони є ключовим пріоритетом для порятунку життів, зазначивши, що ще у 2014 році систему ППО Києва відновлювали за його власний рахунок. Наразі захист українських міст потребує ще більшого посилення.

Він звернув увагу на те, що перед ударами балістичних ракет зазвичай працюють російські розвідувальні дрони, які коригують вогонь, уточнюють координати об’єктів та конкретний час атаки. Для боротьби з ними та заземлення "шахедів" використовуються вітчизняні комплекси протидії технічній розвідці "Ай-Петрі".

Саме чергову партію цих комплексів сьогодні передали військовим Збройних Сил, ТрО та Нацгвардії, які виконують завдання з протиповітряної оборони та прикривають небо над Києвом.

Нагадаємо, раніше Росія зруйнувала найбільший склад готової продукції Roshen. Збитки могли сягнути понад $20 млн. Унаслідок російської атаки в ніч проти 7 лютого пошкоджений логістичний центр кондитерської фабрики Roshen у Яготині Київської області.