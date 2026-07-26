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Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів і пунктів видачі Orlen Paczka

Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів
Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів

Nova Post розпочала співпрацю з польською мережею Orlen Paczka, унаслідок чого її клієнтам у Польщі стали доступні близько 15 тисяч додаткових точок отримання відправлень. Розширення мережі має спростити доставку документів і посилок для приватних клієнтів та бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Nova Post.

До партнерської мережі входять близько 8,5 тисячі поштоматів Orlen Paczka, а також пункти видачі посилок по всій території Польщі.

У поштоматах можна отримувати:

  • документи;
  • посилки вагою до 20 кг.

Термін зберігання відправлення у поштоматі або пункті видачі становить три дні.

Співпраця з Orlen Paczka збільшує кількість доступних точок отримання відправлень для клієнтів Nova Post у Польщі та розширює покриття її партнерської мережі.

Окрім Польщі, Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі.

Автор:
Тетяна Гойденко