Nova Post планує потроїти свою мережу в Польщі та відкрити 300 нових пунктів до кінця року

Компанія Nova Post, яка входить до української групи NOVA, планує увійти до десятки найбільших операторів польського ринку кур'єрської та експрес-доставки (CEP). Протягом 2026 року логістичний оператор збирається відкрити близько 300 нових пунктів приймання та видачі посилок у Польщі.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор Nova Post у Польщі Якуб Карон в інтерв’ю Wiadomości Handlowe.

Це дозволить майже потроїти присутність компанії на польському ринку, де зараз працює 122 точки.

"Вісімдесят відсотків наших клієнтів – це українці, переважно приватні особи. Те саме стосується і поставок – 90 відсотків з них або прибувають до Польщі з України, або з іншого боку. Однак ми хочемо розширити нашу цільову групу: зберегти всіх клієнтів, яких ми вже маємо, продовжувати розвивати послуги для української громади в Польщі, а також охопити польських клієнтів", — зазначив Карон.

Основним напрямком діяльності залишаться транскордонні перевезення між Польщі та Україною. Також компанія планує розвивати співпрацю з малим бізнесом.

"У Польщі вже існує понад 75 000 підприємств електронної комерції, і вони процвітають на польському ринку, часто також і в Європі. Однак для багатьох з них Україна є terra incognita. Ми хочемо це змінити, бути не лише транспортним партнером, а й консультантом для цих компаній", — пояснив гендиректор.

На сьогодні мережа Nova Post у Польщі складається з таких об'єктів:

30 власних відділень;

16 франчайзингових відділень;

31 міні-відділення;

45 пунктів PUDO (пункти видачі та відправлення посилок).

"У планах на 2026 рік відкриття ще приблизно 300 точок", – заявив Карон.

Нові об'єкти запускатимуть переважно у партнерстві з місцевим польським бізнесом. Розгортання власної мережі поштоматів у Польщі не передбачається. Натомість компанія працює над новою моделлю філій.

"Ми хочемо розширити функціональність пунктів PUDO, щоб посилки можна було відправляти з нуля, подібно до міні-відділень — клієнту просто потрібно принести товар, а потім отримати повний сервіс", — розповів Карон.

Про Nova Post

Nova Post Europe здійснює логістичні операції між країнами Європейського Союзу та Україною, а також всередині Європи. Представництва компанії відкриті у 13 державах: Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії, Молдові, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії, Іспанії, Великій Британії.

Європейська інфраструктура оператора включає власну кур’єрську службу та понад 35 500 точок сервісу, серед яких 93 є власними відділеннями. Материнською компанією є українська "Нова Пошта". Також до групи NOVA входять авіакомпанія Supernova Airlines; фінансова компанія NovaPay; IT-компанія Nova Digital; міжнародний оператор крос-бордингу Nova Global.

Раніше повідомлялося, що Nova Post інвестує понад 6 млн чеських крон (близько 246 760 євро) у розвиток власної логістичної інфраструктури в Чехії. На сьогодні мережа включає 22 відділення у 15 містах, понад 6 500 партнерських точок видачі.