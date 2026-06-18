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Новий оборонний пакет та F-16: Зеленський провів переговори з прем'єром Бельгії

Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Бельгії Бартом де Вевером
Зеленський провів переговори з прем'єром Бельгії / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів двосторонню зустріч із новообраним прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Ключовими темами перемовин стали посилення української протиповітряної оборони, постачання винищувачів, фінансова підтримка та інтеграція України до ЄС.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Глава держави подякував Бельгії за вже надану фінансову та оборонну допомогу. Під час зустрічі Барт де Вевер поінформував українську сторону про підготовку нового великого пакета військової підтримки для ЗСУ.

Винищувачі F-16 та безпекові програми

Окрему увагу лідери приділили графіку та часовим межам передачі бельгійських літаків F-16. Перші поставки американських винищувачів очікуються вже цього року. Українська сторона розраховує, що надалі літаки надходитимуть оперативно та без затримок.

Також під час переговорів йшлося про розширення спеціалізованих програм:

  • Програма PURL та SAFE: сторони обговорили можливості залучення додаткових бельгійських внесків у програму PURL та реалізацію спільних оборонних проєктів у межах SAFE.
  • Формат Drone Deals: Володимир Зеленський ознайомив прем'єра з результатами роботи партнерів у сфері спільного виробництва безпілотників та запропонував Бельгії укласти відповідну безпекову угоду для розвитку технологічного партнерства.

Євроінтеграція та санкційний тиск

Володимир Зеленський подякував уряду Бельгії за підтримку офіційного відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України та Молдови до Євросоюзу. Президент наголосив, що попри повномасштабну війну українці чітко виконують свої євроінтеграційні зобов'язання, тому офіційний Київ розраховує на запуск решти п'яти переговорних кластерів найближчим часом.

Окрім цього, лідери скоординували зусилля щодо посилення міжнародного санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом блокування та боротьби з російським "тіньовим флотом" танкерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія передасть Україні більше винищувачів F-16, ніж обіцяла. Брюссель ухвалив рішення суттєво розширити авіаційну допомогу для Повітряних сил ЗСУ, збільшивши кількість закладених у довгострокові плани бойових бортів.

Автор:
Максим Кольц