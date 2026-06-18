Новый оборонный пакет F-16: Зеленский провел переговоры с премьером Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел двустороннюю встречу с вновь избранным премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Ключевыми темами переговоров стали усиление украинской противовоздушной обороны, снабжение истребителей, финансовая поддержка и интеграция Украины в ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Глава государства поблагодарил Бельгию за уже оказанную финансовую и оборонную помощь. В ходе встречи Барт де Вевер проинформировал украинскую сторону о подготовке нового крупного пакета военной поддержки для ВСУ.

Истребители F-16 и программы безопасности

Отдельное внимание лидеры уделили графику и временным рамкам передачи бельгийских самолетов F-16. Первые поставки американских истребителей ожидаются уже в текущем году. Украинская сторона рассчитывает, что в дальнейшем самолеты будут поступать оперативно и без задержек.

Также в ходе переговоров речь шла о расширении специализированных программ:

Программа PURL и SAFE: стороны обсудили возможность привлечения дополнительных бельгийских взносов в программу PURL и реализацию совместных оборонных проектов в рамках SAFE.

Формат Drone Deals: Владимир Зеленский ознакомил премьера с результатами работы партнеров в сфере совместного производства беспилотников и предложил Бельгии заключить соответствующее соглашение о безопасности для развития технологического партнерства.

Евроинтеграция и санкционное давление

Владимир Зеленский поблагодарил правительство Бельгии за поддержку официального открытия первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в Евросоюз. Президент подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну, украинцы четко выполняют свои евроинтеграционные обязательства, поэтому официальный Киев рассчитывает на запуск остальных пяти переговорных кластеров в ближайшее время.

Кроме этого, лидеры скоординировали усилия по усилению международного санкционного давления на Россию, в частности, путем блокирования и борьбы с российским "теневым флотом" танкеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине больше истребителей F-16, чем обещала. Брюссель принял решение существенно расширить авиационную помощь для воздушных сил ВСУ, увеличив количество заложенных в долгосрочные планы боевых бортов.