РФ ударила по терминалу "Новой почты" в Сумах

В ночь на 25 июля российский удар пришелся по территории автодвора сортировочного терминала "Новой почты" в Сумах. В результате атаки погибли трое водителей партнеров-перевозчиков компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Новой почты".

В компании отметили, что сотрудники сортировочного терминала не пострадали.

Также есть раненые водители. По данным "Новой почты", их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Компания заявила, что оказывает пострадавшим необходимую поддержку.

"Новая почта" также находится на связи с семьями погибших и оказывает им помощь.

В настоящее время идет ликвидация последствий удара. Подробную информацию о поврежденном грузе должны установить в ближайшее время.

В компании заявили, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

Чтобы минимизировать возможные задержки в доставке "Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы.

Актуальный статус отправки клиенты могут проверять в мобильном приложении и на сайте компании.

Заметим, что российская армия наносит постоянные удары по терминалам и другим активам "Новой почты". В частности, в начале июля был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".