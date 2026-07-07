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Удар РФ уничтожил сортировочный терминал "Новой почты": что говорят в компании

атака
В Кривом Роге россияне уничтожили сортировочный терминал "Новой почты". Фото: Днепропетровская ОВА

В результате российского удара 7 июля был уничтожен сортировочный терминал компании "Новая почта" Кривом Рогу Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что утром враг атаковал город, в результате чего поврежден сортировочный терминал "Новой почты".

Самое главное, что работники не пострадали, ведь на момент атаки все находились в укрытиях, обустроенных на территории логистического объекта.

Сейчас на месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

Кроме того, в связи с появлением недостоверной информации в информационном пространстве "Новая почта" сообщает, что, несмотря на атаку, обеспечивает непрерывность логистических процессов и держит все под контролем.

Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому доставка отправлений осуществляется без существенных изменений, а сеть работает в штатном режиме.

"Новая почта" берет на себя полную ответственность и компенсирует клиентам 100% объявленной стоимости пострадавших в результате атак отправлений.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, масштабный пожар из-за вражеской атаки произошел в Кривом Роге, где занялось помещение логистической компании.

Напомним, 6 июля в Днепре в результате утренней атаки поврежден сортировочный терминал "Новой почты". Погибших и пострадавших нет, а доставка отправок производится по графику.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

17 июня российские войска нанесли два удара БпЛА по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Сумах.

12 июня в Запорожье в результате вражеской атаки   поврежден терминал "Новой почты". К моменту удара все работники находились в укрытиях, пострадавших нет.

Автор:
Светлана Манько