Россияне атаковали еще один терминал "Новой почты": повреждены посылки на миллионы гривен

Утром 17 июня российские войска нанесли два удара БПЛА по сортировочному терминалу компании "Новая почта" в Сумах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

В результате вражеской атаки существенных разрушений испытала инфраструктура объекта: повреждена кровля здания и часть производственного оборудования.

Под удар попали сетчатые контейнеры, в которых находились посылки клиентов. Пожар, вспыхнувший на территории терминала после попадания, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

По предварительным данным компании, во время обстрела на Сумском хабе находились более 13 тысяч отправлений, а их общая объявленная стоимость превышает 42 млн грн. В настоящее время специалисты ЧП проводят аудит, оценивая степень повреждений и состояние грузов.

"Новая почта компенсирует клиентам объявленную стоимость отправлений, поврежденных или уничтоженных в результате атаки. Актуальную информацию о своих отправлениях можно отследить в мобильном приложении и на сайте", — отметили в пресс-службе.

Напомним, в результате российской ракетной атаки 15 июня в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты". Объект был оборудован современными автоматизированными системами сортировки посылок, производимыми нидерландской компанией Vanderlande. Терминал имел ключевое значение для логистических процессов, поскольку обеспечивал оперативную сортировку и обработку больших объемов отправлений.