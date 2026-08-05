Более 30 млн тонн украинского зерна могут не попасть на мировые рынки из-за блокирования портов

Российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам министра, остановка морской логистики пришлась на период активного сбора урожая. Внутренние цены на зерновые и масличные культуры уже упали в среднем на 30%, а прямые потери аграрного сектора в этом году могут составить от 1,5 до 3 млрд долларов. Ситуация по отдельным показателям сложнее, чем в марте-апреле 2022 года.

Украина расширяет экспорт альтернативными маршрутами — по железной дороге, автодорогам и через Дунай. Однако они смогут обеспечить лишь около 50–55% пропускной способности черноморских портов, ранее обеспечивавших вывоз до 6 млн тонн продукции ежемесячно. Ситуацию на Дунае дополнительно усугубляют засуха и низкий уровень воды, что ограничит увеличение перевозок по меньшей мере до октября.

Шаги правительства и призывы к миру:

Правительство корректирует механизм определения минимально допустимых экспортных цен и разрабатывает дополнительные финансовые инструменты поддержки.

Международные партнеры должны способствовать безопасности судоходства в Черном море, поскольку Украина обеспечивает около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% кукурузы.

В Минагрополитики добавили: даже после возобновления движения судов понадобится минимум месяц для возврата к предыдущим объемам экспорта.

Напомним, последствия российских ударов по портовой инфраструктуре и угрозу ущерба для аграриев в размере до $3 млрд. Тарас Высоцкий ранее обсудил с Послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу.