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Comfy изменила режим работы складов для безопасности

Comfy
Comfy изменила режим работы складов для безопасности

Сеть ритейлера Comfy диверсифицировала складскую инфраструктуру по регионам и оптимизировала режим работы распределительных центров. Основное системное решение состоит в минимизации присутствия товаров на центральном распределительном центре (РЦ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий заместителя генерального директора по дистрибуции и логистике Comfy Олега Фещенко агентству "Интерфакс-Украина".

В настоящее время распределительный центр ритейлера работает преимущественно в режиме кросс-платформы: принимает и сразу отправляет товары в магазины сети без их длительного хранения в помещениях РЦ. Также компания уменьшила количество изменений и численность персонала на складах, чтобы уберечь людей.

Риски локального дефицита и расходы по логистике

В компании констатируют возможность возникновения локального дефицита отдельных позиций, поскольку в результате вражеских атак уже были повреждены или уничтожены склады некоторых производителей и дистрибьюторов. Пока ритейлер ищет альтернативные возможности для содержания необходимого ассортимента.

Из-за распределения товаров по более сотни мест хранения Comfy понесет дополнительные затраты на логистику и страхование инфраструктуры, что также несколько ухудшает оборачиваемость запасов. Однако в компании отмечают, что такие инвестиции полностью оправданы уровнем рисков безопасности, а сам комплекс затрат не сказывается на конечных ценах для покупателей.

Финансовые показатели и сеть Comfy

По состоянию на август 2026 г. сеть Comfy насчитывает 115 магазинов в 56 городах Украины, а до конца года запланировано открытие еще двух точек.

Ключевые показатели деятельности ритейлера:

  • Выручка за 2025 год: 55,8 млрд грн (на 17% больше, чем в 2024 году);
  • Уплаченные налоги: 2,3 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за прошлый год;
  • Структура собственности: владельцем ООО "Комфи Трейд" является Comfy Holdings Limited (Кипр), конечные бенефициары - Станислав Ронис и Светлана Гуцул.

Напомним, в результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA, из-за чего в Украине ожидается дефицит товаров компании.

Также тремя баллистическими ракетами полностью уничтожен складской комплекс Rozetka в Броварах Киевской области. Ущерб компании исчисляется миллиардами гривен.

Кроме того, российская атака уничтожила состав Intertop и Pandora в деревне Чайки под Киевом. Объект снабжал товарами магазины Intertop, Pandora, Samsung Experience Store и другие бизнесы MTI Group.

Вместе с этим в Киевской области из-за обстрелов полностью сгорел состав Liqui Moly — официального поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок.

Автор:
Максим Кольц

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