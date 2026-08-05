Два распределительных центра "Сильпо" пострадали от российской атаки

В результате российского обстрела 5 августа произошли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо". По последним данным компании, погибли шесть работников, количество пострадавших уточняется.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Сільпо".

В компании не уточнили расположение распределительных центров, масштабы повреждений и возможное влияние атаки на их работу.

Представители "Сільпо" сообщили, что поддерживают связь с близкими погибших и пострадавших и готовы предоставить им необходимую помощь.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил два ключевые логистические комплексы "Эпицентра" – в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Кроме этого, в результате массированной российской атаки был уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.