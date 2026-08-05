Ferrexpo останавливает производство в Украине: что происходит

Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами Украины решила временно приостановить производство железорудной продукции. Главными причинами стали постоянная угроза атак на портовую инфраструктуру и необходимость сохранения оборотных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Группа способна выполнять обязательства перед европейскими клиентами за счет имеющихся складских запасов.

Возобновление добычи и переработки будет зависеть от привлечения дополнительного оборотного капитала. При отсутствии новых инвестиций или кредитования денежных ресурсов компании хватит лишь до середины сентября 2026 года.

Финансовое состояние группы продолжает ухудшаться: по состоянию на 30 июня 2026 чистая денежная позиция Ferrexpo сократилась до $21 млн (против $25 млн в конце марта и $47 млн на начало года).

В компании также сообщили о судьбе гражданского судна с окатками Ferrexpo, которое ранее потерпело российский удар и дрейфовало в Черном море.

Судно удалось вывести из зоны военного риска — сейчас его буксируют в ближайший черноморский порт для оценки повреждений и состояния груза.

Ранее председатель правления Полтавского ГОКа Виктор Лотоус оценивал стоимость этого груза в $5–6 млн и предупреждал о риске его потери в случае дрейфа в сторону оккупированного Крыма.

Несмотря на сложности во втором квартале 2026 года, когда производство выросло на 64% по сравнению с первым кварталом (до 860,2 тыс. тонн), общий показатель полугодия оказался слабым.

В январе-июне Ferrexpo произвела 1,38 млн тонн окатышей, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, за весь 2025 год компания сократила выпуск продукции на 47% – до 3,22 млн тонн.

О Ferrexpo

Ferrexpo plc – швейцарская компания в сфере горнодобывающей промышленности, специализирующаяся на добыче и переработке железной руды, крупнейшим акционером которой является бизнесмен Константин Жеваго.

Ferrexpo производит и экспортирует железорудную продукцию на сталелитейные заводы по всему миру.

Компания зарегистрирована в Великобритании, имеет операционный центр в Швейцарии, а основные производственные активы находятся в Украине. Компании принадлежит 100%-ная доля ООО "Еристовский ГОК", 99,9% - ООО "Билановский ГОК" и 100% акций "ЧАО Полтавский ГОК".

В феврале 2026 года Хозяйственный суд Полтавской области 24 февраля открыл производство по делу о банкротство Полтавского горно-обогатительного комбината, одного из крупнейших в Украине производителей железорудного сырья.

Также Ferrexpo объявила о продаже своего перегрузочного судна Iron Destiny. Сумма сделки составляет 7,7 млн. долларов США чистыми денежными средствами.

Напомним, Полтавский горно-обогатительный комбинат (ЮГОК), являющийся основным производственным активом компании Ferrexpo, временно приостановил работу. Главными причинами вынужденной остановки стали острый дефицит ликвидности, приостановка функционирования морских маршрутов и блокировка портов.