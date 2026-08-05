В России нарастает кризис неплатежей: просроченные долги бизнеса достигли 9 триллионов рублей

За первые пять месяцев 2026 г. проблема неплатежей в российской экономике заметно обострилась. Просроченная дебиторская задолженность предприятий достигла $112,53 млрд (8,99 трлн. рублей), что на 9,9% больше, чем в начале года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Доля просроченной задолженности в общем объеме выросла с 6,2% до 6,7%, а количество компаний с долгами увеличилось до 18298. Накопленная сумма уже почти равна 4% прогнозируемого ВВП России в 2026 году. Хотя это не прямой показатель ущерба, он четко демонстрирует масштаб кризиса расчетов между предприятиями.

Главной причиной стало то, что покупатели и заказчики дольше не оплачивают счета. Поэтому деньги не доходят до поставщиков, которые в свою очередь откладывают собственные платежи, распространяя цепь неплатежей всей экономике. Ситуацию усугубляют высокие кредитные ставки, замедление экономического роста и переориентация государственных ресурсов на финансирование войны против Украины.

Кто оказался под величайшим ударом

Сильнее всего кризис расчетов бьет по малому и среднему бизнесу, который имеет ограниченные финансовые резервы и лишен доступа к кредитованию. В то же время крупные компании нередко сознательно затягивают расчеты с поставщиками, фактически используя их как источник бесплатного финансирования.

В сложной ситуации оказались и экспортеры: доля просроченной задолженности в этом секторе уже превысила 9% из-за проблем с международными платежами, задержек переводов и трудностей с возвратом валютной выручки.

Даже в приближенном к Кремлю Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования признали, что официальная статистика не показывает полную картину. Компании часто не признают долги просроченными, а просто изменяют условия договоров или переносят сроки оплаты, поэтому реальный масштаб кризиса значительно больше.

Замена кредитов задержкой платежей

Рост просроченной задолженности свидетельствует о том, что российский бизнес все чаще заменяет банковские кредиты задержкой платежей контрагентам. При высоких ставках это стало одним из немногих способов поддерживать работу предприятий.

Ключевые последствия кризиса расчетов:

Уязвимость экономики: модель выживания из-за задержки платежей подвергает бизнес высокому риску цепных неплатежей;

Дефицит в гражданских отраслях: дальнейшее направление государственных и кредитных ресурсов в военно-промышленный комплекс усиливает дефицит средств в гражданском секторе;

Структурные дисбалансы: затягивание расчетов углубляет деградацию русской гражданской экономики.

Напомним, закрытие бизнеса в РФ выросло втрое. В 2026 году компании массово ликвидируются по сугубо экономическим причинам, а не из-за формальной очистки реестров.