Закрытие бизнеса в РФ выросло втрое: Сбербанк фиксирует массовую ликвидацию компаний

Экономическая стагнация, повышение налогов и жесткая денежно-кредитная политика привели к массовому закрытию предприятий в РФ. В 2026 году компании ликвидируются не по формальной очистке реестров, а по сугубо экономическим причинам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

По данным аналитиков, количество только добровольных закрытий и реорганизаций возросло с 5 тысяч до 12-15 тысяч организаций в месяц.

Наибольшее сокращение наблюдается в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, где сосредоточен малый и средний бизнес.

Регистрация нового бизнеса упала до минимума

В то же время в России стремительно сокращается открытие новых компаний. За январь-май было зарегистрировано только 62 тысяч предприятий против 80 тысяч за аналогичный период прошлого года. В мае на 1000 действующих фирм приходилось 4,3 регистрации против 5,5 закрытий по экономическим причинам.

Эксперты отмечают, что рост налоговой нагрузки, в том числе повышение налога на прибыль и НДС, а также расширение требований по уплате НДС для малого бизнеса заставили почти треть предпринимателей задуматься о закрытии или продаже компаний.

Кроме того, рост ВВП РФ после замедления до 1% в 2025 году приблизился к нулевой отметке.

Напомним, ранее более 40% российских предприятий были вынуждены сокращать расходы на персонал из-за стагнации экономики и падения доходов, а крупные компании начали массовые увольнения работников.