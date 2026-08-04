Закриття бізнесу в РФ зросло втричі: Сбербанк фіксує масову ліквідацію компаній

Економічна стагнація, підвищення податків та жорстка грошово-кредитна політика призвели до масового закриття підприємств у РФ. У 2026 році компанії ліквідуються не через формальне очищення реєстрів, а з суто економічних причин.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал The Moscow Times.

За даними аналітиків, кількість лише добровільних закриттів та реорганізацій зросла з 5 тисяч до 12–15 тисяч організацій на місяць.

Найбільше скорочення спостерігається у торгівлі, будівництві та обробній промисловості, де зосереджений малий і середній бізнес.

Реєстрація нового бізнесу впала до мінімуму

Водночас у Росії стрімко скорочується відкриття нових компаній. За січень–травень було зареєстровано лише 62 тисячі підприємств проти 80 тисяч за аналогічний період минулого року. У травні на 1000 діючих фірм припадало 4,3 реєстрації проти 5,5 закриттів з економічних причин.

Експерти зазначають, що зростання податкового навантаження, зокрема підвищення податку на прибуток та ПДВ, а також розширення вимог щодо сплати ПДВ для малого бізнесу змусили майже третину підприємців замислитися про закриття або продаж компаній.

Окрім того, зростання ВВП РФ після уповільнення до 1% у 2025 році наразі наблизилося до нульової позначки.

Нагадаємо, раніше понад 40% російських підприємств були змушені скорочувати витрати на персонал через стагнацію економіки та падіння прибутків, а великі компанії почали масові звільнення працівників.