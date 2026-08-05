Удари по НПЗ коштували бюджету Росії 1,2 трильйона рублів

Уряд Росії четвертий місяць поспіль виплачує сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям, чиї НПЗ зупиняються через атаки безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У липні федеральна казна перерахувала нафтовикам 192,8 млрд рублів у межах демпферного механізму та через зворотний акциз. Сукупно за квітень–липень виплати сягнули 1,221 трлн рублів — це співмірно з річним бюджетом усієї Московської області.

Головні наслідки ударів по російській нафтопереробці:

Масштаб пошкоджень: у липні під удари БПЛА потрапили щонайменше 18 великих НПЗ, а як мінімум 8 з них зупиняли виробництво (зокрема Омський, Рязанський НПЗ та "Нижегороднефтеоргсинтез").

Простій потужностей: на кінець липня 7 заводів повністю зупинили роботу (включно з "Кинеф"), а ще 11 НПЗ працювали лише на 30–70% потужності.

Історичний мінімум: обсяги нафтопереробки в РФ впали до 3,6 млн барелів на добу — це найнижчий показник із 2002 року.

Імпорт пального: демпферні виплати поширили й на імпортерів бензину — бюджет РФ змушений субсидувати закупівлі пального з Білорусі, Індії та Марокко.

У червні казна РФ отримала 584,6 млрд рублів податку на видобуток корисних копалин по нафті, проте кожен третій рубль довелося повернути нафтовикам. Через ці витрати дефіцит бюджету РФ за перше півріччя сягнув 5,7 трлн рублів, а до кінця року може зрости до 7 трлн.

Нагадаємо, у липні Україна зберегла високий темп атак на російську нафтогазову інфраструктуру, завдавши щонайменше 30 ударів по НПЗ, танкерах та трубопроводах ворога.