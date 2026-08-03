Понад 30 атак за липень: Україна розширює удари по нафтовій інфраструктурі РФ

У липні Україна зберегла високий темп атак на російську нафтово-газову інфраструктуру. За місяць великі російські НПЗ, танкери, а також морська та трубопровідна інфраструктура зазнали щонайменше 30 ударів. Це другий найвищий показник місячних атак від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані видання Bloomberg.

Підрахунки базуються на офіційних заявах української та російської сторін. Водночас липневий результат не враховує ще вісім атак на танкери біля термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі, оскільки відповідальність за них офіційно не брала жодна сторона. Якщо ці удари зарахують Києву, липень стане абсолютним рекордом за весь час війни.

Динаміка та географія атак: від Омська до Чорного моря

Упродовж місяця Сили оборони України змінювали фокус своїх ударів:

Основні атаки були спрямовані на переробні заводи, зокрема на об'єкт в Омську — найбільший НПЗ у Росії, розташований за понад 2500 км від українського кордону. Через зниження обсягів переробки російські виробники були змушені продавати за кордон майже рекордні обсяги сирої нафти.

У другу половину липня увага змістилася на логістику в Азовському та Чорному морях. За даними військово-морських сил України, було здійснено щонайменше 125 атак на судна, пов’язані з РФ, з яких 90 — це танкери.

Наприкінці місяця атаки на заводи відновилися — за останні три дні липня та вихідні було уражено ще сім великих переробних об'єктів.

Наслідки для економіки та нафтопереробки РФ

Постійні удари спричинили суттєві збої в логістиці та експорті російської нафти:

Рекордно низькі обсяги переробки: за даними EA Analytics, у липні показники переробки нафти в РФ становили в середньому 3,6 млн барелів на добу. Це на третину нижче за сезонну норму, а переробка впала до найнижчих показників із травня 2002 року.

Збої в портах: влучання по танкерах суттєво порушили роботу порту Новоросійськ, через який проходить близько 20% морського експорту російської нафти. За тиждень до 26 липня там завантажилися лише чотири танкери, порівняно з 7–8 у попередні тижні.

Заборона на експорт пального: щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку, Москва минулого тижня продовжила заборону на експорт бензину та дизельного пального.

Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, Україна працює над підвищенням "летальності" втрат ворога та системним послабленням економічного потенціалу РФ, використовуючи для цього асиметричні підходи та українські технології.

Експерти зазначають, що РФ намагається перенаправити експортні потоки з Чорного моря до балтійських портів, проте наявні трубопровідні та резервуарні потужності не здатні повністю компенсувати втрати, до того ж Балтика також залишається вразливою для атак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через хвилю атак українських безпілотників нафтопереробка в РФ обвалилася до 20-річного мінімуму, що поглибило гостру кризу на внутрішньому ринку палива країни-агресора.