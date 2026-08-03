Более 30 атак за июль: Украина расширяет удары по нефтяной инфраструктуре РФ

В июле Украина сохранила высокий темп атак на нефтяно-газовую инфраструктуру России. За месяц крупные российские НПЗ, танкеры, а также морская и трубопроводная инфраструктура получили не менее 30 ударов. Это второй самый высокий показатель месячных атак с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные издания Bloomberg.

Подсчеты основываются на официальных заявлениях украинской и российской сторон. В то же время, июльский результат не учитывает еще восемь атак на танкеры у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, поскольку ответственность за них официально не принимала ни одна сторона. Если эти удары отнесут Киеву, июль станет абсолютным рекордом за все время войны.

Динамика и география атак: от Омска до Черного моря

В течение месяца Силы обороны Украины изменяли фокус своих ударов:

Основные атаки были направлены на перерабатывающие заводы, в частности, на объект в Омске — крупнейший НПЗ в России, расположенный в более чем 2500 км от украинской границы. Из-за снижения объемов переработки российские производители вынуждены были продавать за границу почти рекордные объемы сырой нефти.

Во вторую половину июля внимание сместилось на логистику в Азовском и Черном морях. По данным военно-морских сил Украины, было совершено по меньшей мере 125 атак на суда, связанные с РФ, из которых 90 - это танкеры.

В конце месяца атаки на заводы возобновились - за последние три дня июля и выходные были поражены еще семь крупных перерабатывающих объектов.

Последствия экономики и нефтепереработки РФ

Постоянные удары повлекли за собой существенные сбои в логистике и экспорте российской нефти:

Рекордно низкие объемы переработки: по данным EA Analytics, в июле показатели переработки нефти в РФ составляли в среднем 3,6 млн. баррелей в сутки. Это на треть ниже сезонной нормы, а переработка упала до самых низких показателей с мая 2002 года.

Сбои в портах: попадания по танкерам существенно нарушили работу порта Новороссийск, через который проходит около 20% морского экспорта российской нефти. За неделю до 26 июля там загрузились только четыре танкера, по сравнению с 7-8 в предыдущие недели.

Запрет на экспорт топлива: во избежание дефицита на внутреннем рынке Москва на прошлой неделе продлила запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

Как отметил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, Украина работает над повышением летальности потерь врага и системным ослаблением экономического потенциала РФ, используя для этого асимметричные подходы и украинские технологии.

Эксперты отмечают, что РФ пытается перенаправить экспортные потоки из Черного моря в балтийские порты, однако существующие трубопроводные и резервуарные мощности не способны полностью компенсировать потери, к тому же Балтика также остается уязвимой для атак.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за волны атак украинских беспилотников нефтепереработка в РФ обрушилась до 20-летнего минимума, что усугубило острый кризис на внутреннем рынке топлива страны-агрессора.