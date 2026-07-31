Один из крупнейших НПЗ России остановил переработку нефти после атаки дрона

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, остановил переработку сырой нефти после атаки дрона и может оставаться неработающим около двух недель.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters, которому об остановке сообщили два источника в отрасли.

В 2024 году предприятие обеспечивало около 4,9% общего объема нефтепереработки РФ, поэтому продолжительное простое может дополнительно сократить доступные перерабатывающие мощности страны. Рязанский НПЗ приостановил работу в среду. Ожидается, что возобновление переработки может занять около двух недель.

Губернатор Рязанской области Павел Мальков сообщил, что ночью над регионом сбили 45 беспилотников, а падение обломков повлекло за собой пожары на промышленных объектах.

По словам источников агентства, восстановление работы после незапланированной остановки требует времени для повторного запуска перерабатывающих установок, настройки технологических процессов и восстановления необходимых параметров продукции.

Рязанский НПЗ уже останавливал работу после атаки беспилотника 15 мая, когда его инфраструктура также получила повреждения.

Несмотря на прекращение переработки, на четверг завод продолжал выставлять бензин и дизельное топливо на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн. тонн сырой нефти.

Напомним, на днях Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Самарской области полностью остановил переработку сырья с 12 июля после атаки украинских дронов.

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России вынуждены были остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов.