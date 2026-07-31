Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,60

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Один из крупнейших НПЗ России остановил переработку нефти после атаки дрона

Рязанский НПЗ остановил переработку
Рязанский НПЗ остановил переработку

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, остановил переработку сырой нефти после атаки дрона и может оставаться неработающим около двух недель.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters, которому об остановке сообщили два источника в отрасли.

В 2024 году предприятие обеспечивало около 4,9% общего объема нефтепереработки РФ, поэтому продолжительное простое может дополнительно сократить доступные перерабатывающие мощности страны. Рязанский НПЗ приостановил работу в среду. Ожидается, что возобновление переработки может занять около двух недель.

Губернатор Рязанской области Павел Мальков сообщил, что ночью над регионом сбили 45 беспилотников, а падение обломков повлекло за собой пожары на промышленных объектах.

По словам источников агентства, восстановление работы после незапланированной остановки требует времени для повторного запуска перерабатывающих установок, настройки технологических процессов и восстановления необходимых параметров продукции.

Рязанский НПЗ уже останавливал работу после атаки беспилотника 15 мая, когда его инфраструктура также получила повреждения.

Несмотря на прекращение переработки, на четверг завод продолжал выставлять бензин и дизельное топливо на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн. тонн сырой нефти.

Напомним, на днях Сызранский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в Самарской области полностью остановил переработку сырья с 12 июля после атаки украинских дронов.

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России вынуждены были остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов.

Автор:
Татьяна Гойденко