Крупнейший нефтеперерабатывающий завод России остановился после атаки украинских дронов

Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России, приостановил работу после 6 июля атаки украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, на заводе мощностью 22 млн тонн в год получила повреждение и вспыхнула установка первичной переработки нефти АВТ-10. Она обеспечивала 38% мощности НПЗ, или 24,5 тысячи тонн в сутки.

Также, по словам источников Reuters, была аварийно остановлена установка АВТ-11, рассчитанная на суточную переработку 24 тысячи тонн нефти (37% мощности НПЗ) и 3,4 тысячи тонн газового конденсата (5% мощности НПЗ).

Как утверждают собеседники агентства, АВТ-11 не пострадала, однако были повреждены межцеховые коммуникации, обеспечивающие ее функционирование. По их оценке, АВТ-11 сможет в ближайшее время возобновить переработку.

С 7 июля Омский НПЗ, на который приходится 8% от всей нефтепереработки в России, прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива.

Омский НПЗ долгое время оставался последним неповрежденным нефтезаводом из самых крупных.

В 2024 году Омский НПЗ переработал 22 млн тонн нефти, или около 440 000 баррелей в сутки, произведя 5 млн тонн бензина и 8 млн тонн дизельного топлива.

Удар по Омскому НПЗ

Удар по НПЗ, расположенному в глубине Сибири, почти в 2500 км от границы, стал одним из самых дальнобойных ударов Украины за весь период полномасштабной войны, отмечает агентство. Прекращение работы завода, являющегося крупнейшим в России производителем бензина, вероятно усугубит дефицит горючего по всей стране.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 6 июля подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

В Генштабе отметили, что этот НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в РФ (свыше 21 млн. тонн в год) и специализируется на выпуске широкого спектра топлива, смазочных масел и нефтехимической продукции. Завод имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%).

Кроме того, НПЗ выпускает высокооктановые автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, G-Drive 100), дизельное топливо класса "Евро-5", авиационный керосин (марок ТС-1 и РТ).

На территории предприятия было зафиксировано попадание с последующим пожаром.

Заметим, с начала 2026 года украинские дроны поразили российские нефтеперерабатывающие заводы не менее 194 раз, что в 11 раз больше, чем в прошлом.

Удары по российским НПЗ

На фоне регулярных атак украинских дронов о российских НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу до 2027 года.