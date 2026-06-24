Московский НПЗ остановили до 2027 года после ударов дронов

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, единственный НПЗ Москвы, обеспечивающий более трети всех поставок топлива в столицу, сможет устранить повреждения в лучшем случае к 2027 году. Они утверждают, что ремонт завода мощностью 14 млн. тонн в год займет шесть месяцев в лучшем случае, а в худшем может продолжаться до года.

При этом стоимость ‌восстановительного ремонта на Московском НПЗ может составить $1 млрд.

Из-за атак 16 июня и 18 июня на НПЗ были повреждены обе установки первичной переработки нефти. В результате завод приостановил работу.

По информации Reuters, в 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн. тонн сырой нефти, или около 230 тыс. баррелей в сутки. Предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного горючего и 1,3 млн тонн битума.

Московский НПЗ "Газпромнефти" - одно из крупнейших предприятий РФ мощностью переработки 11 млн тонн нефти в год. Он обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей столицы России и области в бензине. НПЗ расположен в 15 километрах от Кремля.

Атака на Москву

Десятки беспилотников атаковали Москву и Московскую область РФ в ночь на 18 июня, нацелившись на нефтеперерабатывающий завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру на подлете в Москву было обезврежено около 200 беспилотников, некоторые из них достигли нефтеперерабатывающего завода. Российские СМИ называют это самой массированной атакой на столицу РФ за последние два года.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Московского нефтеперерабатывающего завода, на территории предприятия — не менее пяти точек горения. По предварительной геолоковке, горели комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Также нефтеперерабатывающий завод "Танеко" российской компании "Татнефть" в Татарстане (РФ) полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки украинских дронов.