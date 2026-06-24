Московський НПЗ зупинили до 2027 року після ударів дронів

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За словами співрозмовників агенства, єдиний НПЗ Москви, який забезпечує понад третину всіх постачань палива до столиці, зможе усунути пошкодження у найкращому разі до 2027 року. Вони стверджують, що ремонт заводу потужністю 14 млн тонн на рік займе шість місяців в кращому випадку, а у гіршому може тривати до року.

При цьому вартість ‌відновлювального ремонту на Московському НПЗ може становити $1 млрд.

Через атаки 16 червня та 18 червня на НПЗ було пошкоджено обидві установки первинної переробки нафти. В результаті завод зупинив роботу.

За інформацією Reuters, у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, або близько 230 тис. барелів на добу. Підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Московський НПЗ "Газпромнефти" — одне з найбільших підприємств РФ потужністю переробки 11 млн тонн нафти на рік. Він забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці Росії й області у бензині. НПЗ розташований за близько 15 кілометрів від Кремля.

Атака на Москву

Десятки безпілотників атакували Москву та Московську область РФ уночі проти 18 червня, націлившись на нафтопереробний завод.

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив, що до ранку на підльоті до Москви було знешкоджено приблизно 200 безпілотників, деякі з них досягли нафтопереробного заводу. Російські ЗМІ називають це наймасованішою атакою на столицю РФ за останні два роки.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського нафтопереробного заводу, на території підприємства — щонайменше п’ять точок горіння. За попереднім геолокуванням, горіли комбінована установка перероблення нафти, установки вторинного перероблення та резервуарний парк.

Також нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнефть" у Татарстані (РФ) повністю зупинив переробку нафти з 12 ‌червня після атаки українських дронів.