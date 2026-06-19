Внаслідок атаки Московський НПЗ втратив всі свої потужності: виведені з ладу установки переробки нафти

Атака українських безпілотників на Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти" вночі 18 червня пошкодила переробні установки та спричинила численні пожежі на об'єкті.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки пошкоджено об'єднану установку з переробки нафти Euro+, введену в експлуатацію у 2020 році в рамках модернізації заводу. Ця установка забезпечує 47% потужностей НПЗ (140 тис. барелів на добу).

Також було пошкоджено допоміжне обладнання, резервуари з нафтопродуктами, трубопроводи та вторинні установки.

Нагадаємо, під час атаки 16 червня була пошкоджена та загорілася установка первинної переробки АВТ-6, з номінальною потужністю близько 160 000 барелів на добу, або 53% потужності заводу.

Джерела повідомили, що НПЗ планував перезапустити блок Euro+ в середині тижня та переробляти нафту приблизно на половині потужності під час ремонту установки АВТ-6.

За інформацією Reuters, у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн сирої нафти, або близько 230 тис. барелів на добу. Підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн бітуму.

Видання "Важные истории" припускає, що тепер Московський НПЗ втратив всі свої потужності.

Московський НПЗ "Газпромнефти" — одне з найбільших підприємств РФ потужністю переробки 11 млн тонн нафти на рік. Він забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці Росії й області у бензині. НПЗ розташований за близько 15 кілометрів від Кремля.

Атака на Москву

Десятки безпілотників атакували Москву та Московську область РФ уночі проти 18 червня, націлившись на нафтопереробний завод.

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив, що до ранку на підльоті до Москви було знешкоджено приблизно 200 безпілотників, деякі з них досягли нафтопереробного заводу. Російські ЗМІ називають це наймасованішою атакою на столицю РФ за останні два роки.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського нафтопереробного заводу, на території підприємства — щонайменше п’ять точок горіння. За попереднім геолокуванням, горіли комбінована установка перероблення нафти, установки вторинного перероблення та резервуарний парк.

Також нафтопереробний завод "Танеко" російської компанії "Татнефть" у Татарстані (РФ) повністю зупинив переробку нафти з 12 ‌червня після атаки українських дронів.