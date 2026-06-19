В результате атаки Московский НПЗ потерял все свои мощности: выведены из строя установки переработки нефти

Атака украинских беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти" ночью 18 июня повредила перерабатывающие установки и повлекла многочисленные пожары на объекте.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате атаки повреждена объединенная установка по переработке нефти Euro+, введена в эксплуатацию в 2020 году в рамках модернизации завода. Эта установка обеспечивает 47% мощностей НПЗ (140 тыс. баррелей в день).

Также был поврежден вспомогательное оборудование, резервуары с нефтепродуктами, трубопроводы и вторичные установки.

Напомним, во время атаки 16 июня была повреждена и загорелась установка первичной переработки АВТ-6 с номинальной мощностью около 160 000 баррелей в сутки или 53% мощности завода.

Источники сообщили, что НПЗ планировал перезапустить блок Euro+ в середине недели и перерабатывать нефть примерно на половине мощности. при ремонте установки АВТ-6.

По информации Reuters, в 2024 году Московский НПЗ переработал 11,6 млн. тонн сырой нефти, или около 230 тыс. баррелей в сутки. Предприятие произвело 2,9 млн тонн бензина, 3,2 млн тонн дизельного горючего и 1,3 млн тонн битума.

Издание " Важные истории " предполагает, что теперь Московский НПЗ потерял все свои мощности.

Московский НПЗ "Газпромнефти" - одно из крупнейших предприятий РФ мощностью переработки 11 млн тонн нефти в год. Он обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей столицы России и области в бензине. НПЗ расположен в 15 километрах от Кремля.

Атака на Москву

Десятки беспилотников атаковали Москву и Московскую область РФ в ночь на 18 июня, нацелившись на нефтеперерабатывающий завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к утру на подлете в Москву было обезврежено около 200 беспилотников, некоторые из них достигли нефтеперерабатывающего завода. Российские СМИ называют это самой массированной атакой на столицу РФ за последние два года.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Московского нефтеперерабатывающего завода, на территории предприятия — не менее пяти точек горения. По предварительной геолоковке, горели комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Также нефтеперерабатывающий завод "Танеко" российской компании "Татнефть" в Татарстане (РФ) полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки украинских дронов.