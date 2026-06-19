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Потери врага по состоянию на 19 июня 2026 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1577 сутки полномасштабной войны составляют 1 389 420 человек.

Потери России в войне на 19 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 19 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 389 420 (+1 370) человек;
  • танков – 12 040 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 783 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 44 298 (+58) ед;
  • РСЗО – 1 881 (+4) ед;
  • средства ПВО – 1432 (+1) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1688 (+4) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) ед;
  • крылатые ракеты – 4 787 (+4) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 108 866 (+441) ед;
  • специальная техника – 4309 (+3) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 19 июня 2026 – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 19 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 79 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 19 июня 2026 – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько