Втрати ворога станом на 19 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1577 добу повномасштабної війни становлять 1 389 420 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 червня втратила:

особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб;

танків – 12 040 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од;

артилерійських систем – 44 298 (+58) од;

РСЗВ – 1 881 (+4) од;

засоби ППО – 1 432 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од;

крилаті ракети – 4 787 (+4) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441) од;

спеціальна техніка – 4 309 (+3) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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