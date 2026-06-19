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Втрати ворога станом на 19 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1577 добу повномасштабної війни становлять 1 389 420 осіб.

Втрати Росії у війні на 19 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 19 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 389 420 (+1 370) осіб;
  • танків – 12 040 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од;
  • артилерійських систем – 44 298 (+58) од;
  • РСЗВ – 1 881 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 432 (+1) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од;
  • крилаті ракети – 4 787 (+4) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441) од;
  • спеціальна техніка – 4 309 (+3) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 19 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 19 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 79 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 19 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько