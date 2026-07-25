Нерухомість за кордоном, крипта і готівка: що задекларували посадовці за 2025 рік

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило оцінку ризиків декларацій, поданих за 2025 рік. За підсумками кампанії посадовці задекларували готівку майже у 90 валютах світу, криптовалюту на 839 млн грн, закордонну нерухомість на понад 4,1 млрд грн і дорогоцінні метали на понад 1,2 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення НАЗК.

Загалом у межах кампанії декларування з 1 січня до 31 березня 2026 року публічні службовці подали понад 634 тис. декларацій.

НАЗК також проаналізувало витрати посадовців за кордоном у 2025 році. Найбільше коштів, відображених у деклараціях, витрачали в Туреччині — понад 1,15 млрд грн. До трійки також увійшли Австрія — 698,3 млн грн і США — 296,9 млн грн.

Найбільші обсяги готівки декларанти та члени їхніх сімей традиційно зберігають у гривні. Серед іноземних валют лідирують долар США та євро. Водночас у деклараціях вказували готівку майже у 90 валютах світу. До п’ятірки валют за обсягами готівкових заощаджень також увійшли угорський форинт і японська єна.

Криптовалюту посадовці задекларували на загальну суму майже 839 млн грн. Найбільші обсяги припали на:

Tether — понад 278 млн грн;

Bitcoin — понад 150 млн грн;

Ethereum — понад 100 млн грн;

Ripple — понад 46 млн грн;

Binance Coin — понад 9 млн грн.

Найбільшу сукупну вартість криптовалюти — понад 623 млн грн — задекларували особи, які щодо своєї посади обрали позначку "Інше". Серед держслужбовців найбільші суми криптоактивів задекларували посадовці категорії "В" — понад 109 млн грн, категорії "Б" — понад 52 млн грн, категорії "А" — понад 19 млн грн.

За регіонами найбільшу вартість криптоактивів вказали декларанти зі столиці — майже 265 млн грн. Далі йдуть Одеська область — понад 99 млн грн, Київська — понад 70 млн грн, Дніпропетровська — понад 63 млн грн і Закарпатська — понад 57 млн грн.

За межами України декларанти та члени їхніх сімей задекларували у власності 3904 об’єкти нерухомості загальною вартістю понад 4,1 млрд грн.

Найбільше таких об’єктів розташовано в:

Німеччині — 757;

Польщі — 503;

Іспанії — 282;

Болгарії — 251;

Великій Британії — 161.

Понад три чверті всієї задекларованої закордонної нерухомості становлять квартири — 3064 об’єкти. На другому місці житлові будинки — 362 об’єкти.

Більше закордонної нерухомості оформлено на членів сімей декларантів. Вони вказали 2033 об’єкти на 2,2 млрд грн. Самі декларанти задекларували 1871 об’єкт на понад 1,9 млрд грн.

Найдорожча закордонна нерухомість за сукупною задекларованою вартістю розташована в Іспанії, Великій Британії, Польщі, США та Болгарії.

Дорогоцінні метали на мільярд гривень

Вартість задекларованих дорогоцінних металів посадовців та членів їхніх сімей становить понад 1,2 млрд грн. Із цієї суми самі декларанти вказали активи на понад 952,5 млн грн, а члени їхніх сімей — на понад 247,9 млн грн.

Найбільшу вартість серед таких активів має золото у злитках або пластинах — понад 1,05 млрд грн. Також у деклараціях вказували:

монети — 139,7 млн грн;

срібло у злитках або пластинах — понад 4,6 млн грн;

золото в порошку — понад 1,6 млн грн;

платину у злитках або пластинах — понад 746 тис. грн;

паладій у злитках або пластинах — понад 286 тис. грн.

Загалом українці задекларували 299 мільярдів гривень доходів за 2025 рік, подавши майже 176 тисяч декларацій. Найвищу активність продемонстрували Рівненська, Миколаївська та Волинська області, а загальна сума легалізованих іноземних доходів сягнула 20,7 мільярда гривень.